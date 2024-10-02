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Финансовая помощь на полгода при поддержке UHF — где действует программа

2 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от UHF — где доступна программа в октябре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В октябре 2024 года в двух регионах доступна денежная помощь от Благотворительного Фонда "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Деньги смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом сообщают организаторы.

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Детальнее о программе помощи при поддержке UHF

Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке ГФУ (UHF) осуществляет сбор данных для предоставления денежной помощи. Средства можно потратить на аренду жилья для проживания в 2024 году.

Проект реализуют в Виннице, Винницкой области и Днепре, Днепропетровской области.

"Его целью является поддержать семьи ВПЛ после вынужденного перемещения и содействия их интеграции и адаптации в новых громадах в течение шести месяцев", — говорится в сообщении.

На помощь могут рассчитывать внутренние переселенцы (после 24.02.2022), которым не выплачивали денежную помощь на аренду жилья от международных организаций. Также нужно относиться к одной из категорий населения:

  • переселенцы, проживающие в местах временного проживания, способные оплачивать аренду по окончании действия оказания помощи;
  • ВПЛ, проживающие в местах временного проживания, под угрозой выселения (школы, детсады в связи с возвращением образовательных учреждений к деятельности);
  • переселенцы, арендующие жилье и находящиеся под угрозой выселения, не имеющие альтернативы, кроме как переселиться в места временного проживания;
  • новоприбывшие внутренние переселенцы, не желающие проживать в местах временного проживания.

Следует также соответствовать критериям уязвимости:

  • семья состоит только из одного из родителей и имеет одного или более детей младше 18 лет, пожилых людей (от 55 лет);
  • семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых (от 55 лет) или пожилой человек воспитывает ребенка или несколько детей в возрасте до 18 лет;
  • в семье есть лица с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания).

Как получить финансовую помощь

Заполнить анкету на участие в программе можно самостоятельно, перейдя по ссылке.

"Тратить помощь позволяется исключительно на аренду, что нужно будет подтвердить документами. В течение участия в программе будут осуществляться визиты в арендуемое жилье", — сообщили в благотворительном фонде.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые пенсионеры имеют право на денежную помощь от ВПП ООН. Выплаты с 1 октября 2024 года начислят проживающим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии.

Также мы писали, что в рамках подготовки к отопительному сезону украинские школы на прифронтовых территориях получат помощь от ЮНИСЕФ. Также эти средства можно использовать для ремонта и модернизации школьных столовых.

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