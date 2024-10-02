Грошова допомога від UHF — де доступна програма у жовтні

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2024 року у двох регіонах доступна грошова допомога від Благодійного Фонду "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Гроші зможуть отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про це повідомляють організатори.

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Детальніше про програму допомоги за підтримки UHF

Зазначається, що Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки ГФУ (UHF) здійснює збір даних для надання грошової допомоги. Кошти дозволяється витратити на оренду житла для проживання у 2024 році.

Проєкт реалізовують у м. Вінниця, Вінницькій області та у м. Дніпро, Дніпропетровській області.

"Його метою є підтримати родини ВПО після вимушеного переміщення й сприяння їхній інтеграції та адаптації у нових громадах упродовж шести місяців", — йдеться у повідомленні.

На допомогу зможуть розраховувати внутрішні переселенці (після 24.02.2022), яким не виплачували грошову допомогу на оренду житла від міжнародних організацій. Також потрібно належати до однієї з категорій населення:

переселенці, які проживають у місцях тимчасового проживання, які здатні оплачувати оренду після закінчення дії надання допомоги;

ВПО, які мешкають у місцях тимчасового проживання, під загрозою виселення (школи, дитсадки у зв’язку з поверненням освітніх закладів до діяльності);

переселенці, які орендують житло та перебувають під загрозою виселення, не мають альтернативи, окрім як переселитись у місця тимчасового проживання;

новоприбулі внутрішні переселенці, які не бажають проживати у місцях тимчасового проживання.

Треба також відповідати критеріям вразливості:

сім'я складається тільки з одного з батьків та одним чи більше дітьми віком до 18 років, осіб похилого віку (від 55 років);

родину очолює одна самотня/кілька самотніх літніх осіб (від 55 років) або особа похилого віку виховує дитину чи кілька дітей віком до 18 років;

у родині є особи з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби).

Як отримати фінансову допомогу

Заповнити анкету на участь у програмі можна самостійно, перейшовши за посиланням.

"Витрачатися допомога має виключно на оренду, що потрібно буде підтвердити документами. Протягом участі в програмі здійснюватимуться візити до орендованого житла", — повідомили у благодійному фонді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі пенсіонери мають право на грошову допомогу від ВПП ООН. Виплати з 1 жовтня 2024 року нарахують тим, хто проживає у зоні бойових дій та мають низькі пенсії.

Також ми писали, що в рамках підготовки до опалювального сезону українські школи на прифронтових територіях отримають допомогу від ЮНІСЕФ. Також ці кошти можна використовувати на ремонт і модернізацію шкільних їдалень.