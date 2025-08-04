Выплаты для селян — кто может получить от Каритас 8 тыс. грн

Финансовая помощь для селян от 8 тыс. грн — кто может получить
Благотворительный фонд "Каритас Полтава" открыл регистрацию для участия в грантовом проекте SCALE, который призван оказать поддержку для граждан в ведении сельского домохозяйства. В его рамках можно получить от 8 тыс. до 125 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра фонда в Telegram.
Что предусматривает программа от БФ "Каритас Полтава"
В рамках проекта "Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию", финансовую помощь смогут получить граждане, у которых сельское домохозяйство пострадало от российской агрессии.
Реализация программы охватит такие громады:
- Полтавскую;
- Глобинскую;
- Опошнянскую;
- Котелевскую.
Проект призван помочь:
- восстановить и развить сельскохозяйственную деятельность;
- улучшить доступ к рынкам;
- повысить осведомленность граждан в ведении хозяйства путем учебных сессий.
На помощь смогут претендовать домохозяйства с такими категориями уязвимости:
- многодетная семья (от трех детей);
- члены домохозяйства имеют инвалидность (первая и вторая группа) или тяжелые/хронические болезни;
- домохозяйство возглавляет одинокая мать или отец, опекуны;
- домохозяйство имеет беременных женщин/детей до трех лет;
- семья имеет лиц пожилого возраста (от 60 лет);
- домохозяйство имеет лиц предпенсионного возраста от 50 лет без источников дохода.
Размер помощи и как оформить
Благотворительный фонд "Каритас Полтава" предоставит такие гранты:
- 33 тыс. — 125 тыс. грн на покупку оборудования, семян, удобрений, мелкого рогатого скота, корма, на ремонт с/х инфраструктуры и восстановление оросительных систем;
- 8 тыс. — 16,5 тыс. грн на улучшение доступа к рынкам и наращивание добавленной стоимости с/х продукции, поддержку для переработки продуктов питания и покрытие расходов на логистику.
Для предварительной регистрации в проекте надо заполнить онлайн-анкету.
Ранее мы писали, что некоторым женщинам предусмотрено государственное вознаграждение. В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на помощь в 30 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что ОО "Fight For Right" принимает заявки от уязвимых групп граждан и переселенцев. Программа предусматривает предоставление, в частности, финпомощи до 4 тыс. грн.
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