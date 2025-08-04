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Главная Финансы Финансовая помощь для селян от 8 тыс. грн — кто может получить

Финансовая помощь для селян от 8 тыс. грн — кто может получить

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 13:00
Выплаты для селян — кто может получить от Каритас 8 тыс. грн
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Каритас Полтава" открыл регистрацию для участия в грантовом проекте SCALE, который призван оказать поддержку для граждан в ведении сельского домохозяйства. В его рамках можно получить от 8 тыс. до 125 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра фонда в Telegram.

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В рамках проекта "Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию", финансовую помощь смогут получить граждане, у которых сельское домохозяйство пострадало от российской агрессии.

Реализация программы охватит такие громады:

  • Полтавскую;
  • Глобинскую;
  • Опошнянскую;
  • Котелевскую.

Проект призван помочь:

  • восстановить и развить сельскохозяйственную деятельность;
  • улучшить доступ к рынкам;
  • повысить осведомленность граждан в ведении хозяйства путем учебных сессий.

На помощь смогут претендовать домохозяйства с такими категориями уязвимости:

  • многодетная семья (от трех детей);
  • члены домохозяйства имеют инвалидность (первая и вторая группа) или тяжелые/хронические болезни;
  • домохозяйство возглавляет одинокая мать или отец, опекуны;
  • домохозяйство имеет беременных женщин/детей до трех лет;
  • семья имеет лиц пожилого возраста (от 60 лет);
  • домохозяйство имеет лиц предпенсионного возраста от 50 лет без источников дохода.

Размер помощи и как оформить

Благотворительный фонд "Каритас Полтава" предоставит такие гранты:

  • 33 тыс. — 125 тыс. грн на покупку оборудования, семян, удобрений, мелкого рогатого скота, корма, на ремонт с/х инфраструктуры и восстановление оросительных систем;
  • 8 тыс. — 16,5 тыс. грн на улучшение доступа к рынкам и наращивание добавленной стоимости с/х продукции, поддержку для переработки продуктов питания и покрытие расходов на логистику.

Для предварительной регистрации в проекте надо заполнить онлайн-анкету.

Ранее мы писали, что некоторым женщинам предусмотрено государственное вознаграждение. В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на помощь в 30 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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