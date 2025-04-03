Выплаты для украинок — стартовал прием заявок на Girls Leadership Academy

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине открыли регистрацию на участие в проекте для девушек-лидеров "Girls Leadership Academy 5.0" с возможностью получить денежную поддержку на воплощение инициатив. Основным условием проекта является командное участие, то есть важно взять с собой партнершу.

Об этом сообщают организаторы в соцсетях.

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Подробнее о проекте обучения по лидерству

Как отмечают организаторы, юные украинки, желающие превратить свои мечты в реальность, имеют возможность раскрыть свой лидерский потенциал. Для этого стоит присоединиться к проекту "Академия лидерства для девушек 5.0".

Соответствующий проект является трамплином для развития девушек 14-16 лет из маленьких населенных пунктов страны. В рамках обучения участницам будет предоставлена возможность ознакомиться с механизмом ответственного лидерства, менеджментом, коммуникацией и секретами удачных публичных выступлений.

"Это не просто теоретические знания — это сообщество сильных, амбициозных и решительных молодых людей, которые уже пятый год подряд доказывают: нет препятствий для тех, кто хочет менять мир!", — говорится в сообщении.

Проект предусматривает следующие составляющие:

20 дистанционных встреч;

20 подборок дополнительных информационных ресурсов;

20 творческих заданий между встречами;

конкурс инициатив, пяти лучшим предоставят менторскую, организационную, а также финансовую помощь от ОО "Женская Лига" для реализации;

сертификат об успешном завершении проекта;

книги, менторские сессии, психологические консультации;

учебный визит в столицу Украины для лучших выпускниц проекта (не более 50 человек).

Как зарегистрироваться в программе

Для участия в проекте нужно сформировать команду из двух человек. После этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму до 23:59 по Киеву 10 апреля 2025 года.

Ожидается, что организаторы отберут ограниченное количество участниц со всей страны, учитывая региональную представленность на основе мотивации и готовности принять участие в проекте. Приоритет предоставят девушкам из маленьких населенных пунктов.

Проект был основан общественной организацией "Женская Лига" в 2020 в рамках программы "EU4Youth Alumni Network" при поддержке ЕС. В этом году "Girls Leadership Academy 5.0/Академия лидерства для девушек 5.0" реализуют совместно с Фондом им. Гайнриха Белля.

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