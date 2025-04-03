Выплаты для украинок — стартовал прием заявок на Girls Leadership Academy

Финансовая помощь для юных украинок — кого приглашают в проект
В Украине открыли регистрацию на участие в проекте для девушек-лидеров "Girls Leadership Academy 5.0" с возможностью получить денежную поддержку на воплощение инициатив. Основным условием проекта является командное участие, то есть важно взять с собой партнершу.
Об этом сообщают организаторы в соцсетях.
Подробнее о проекте обучения по лидерству
Как отмечают организаторы, юные украинки, желающие превратить свои мечты в реальность, имеют возможность раскрыть свой лидерский потенциал. Для этого стоит присоединиться к проекту "Академия лидерства для девушек 5.0".
Соответствующий проект является трамплином для развития девушек 14-16 лет из маленьких населенных пунктов страны. В рамках обучения участницам будет предоставлена возможность ознакомиться с механизмом ответственного лидерства, менеджментом, коммуникацией и секретами удачных публичных выступлений.
"Это не просто теоретические знания — это сообщество сильных, амбициозных и решительных молодых людей, которые уже пятый год подряд доказывают: нет препятствий для тех, кто хочет менять мир!", — говорится в сообщении.
Проект предусматривает следующие составляющие:
- 20 дистанционных встреч;
- 20 подборок дополнительных информационных ресурсов;
- 20 творческих заданий между встречами;
- конкурс инициатив, пяти лучшим предоставят менторскую, организационную, а также финансовую помощь от ОО "Женская Лига" для реализации;
- сертификат об успешном завершении проекта;
- книги, менторские сессии, психологические консультации;
- учебный визит в столицу Украины для лучших выпускниц проекта (не более 50 человек).
Как зарегистрироваться в программе
Для участия в проекте нужно сформировать команду из двух человек. После этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму до 23:59 по Киеву 10 апреля 2025 года.
Ожидается, что организаторы отберут ограниченное количество участниц со всей страны, учитывая региональную представленность на основе мотивации и готовности принять участие в проекте. Приоритет предоставят девушкам из маленьких населенных пунктов.
Проект был основан общественной организацией "Женская Лига" в 2020 в рамках программы "EU4Youth Alumni Network" при поддержке ЕС. В этом году "Girls Leadership Academy 5.0/Академия лидерства для девушек 5.0" реализуют совместно с Фондом им. Гайнриха Белля.
Ранее мы рассказывали, что переселенцы в одном из западных регионов смогут получить финпомощь. Выплаты осуществят зарубежные партнеры уязвимым категориям граждан.
Также мы писали, что украинцам текущего года можно получить денежную помощь в Херсонском регионе. Речь идет о выплатах молодым украинцам до 60 тыс. грн.
Читайте Новини.LIVE!