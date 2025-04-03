Виплати для українок — стартував прийом заявок на Girls Leadership Academy

Фінансова допомога для юних українок — кого запрошують до проєкту
В Україні відкрили реєстрацію на участь в проєкті для дівчат-лідерок "Girls Leadership Academy 5.0" з можливістю отримати грошову підтримку на втілення ініціатив. Основною умовою проєкту є командна участь, тобто важливо взяти с собою партнерку.
Про це повідомляють організатори у соцмережах.
Детальніше про проєкт навчання з лідерства
Як зазначають організатори, юні українки, які бажають перетворити свої мрії у реальність, мають можливість розкрити свій лідерський потенціал. Для цього варто долучитися до проєкту "Академія лідерства для дівчат 5.0".
Відповідний проєкт є трампліном для розвитку дівчат 14-16 років з маленьких населених пунктів країни. У рамках навчання учасницям буде надано можливість ознайомитись із механізмом відповідального лідерства, менеджментом, комунікацією та секретами вдалих публічних виступів.
"Це не просто теоретичні знання — це спільнота сильних, амбітних та рішучих молодих людей, які вже п’ятий рік поспіль доводять: немає перешкод для тих, хто хоче змінювати світ!", — йдеться у повідомленні.
Проєкт передбачає такі складові:
- 20 дистанційних зустрічей;
- 20 добірок додаткових інформаційних ресурсів;
- 20 творчих завдань між зустрічами;
- конкурс ініціатив, п'ятьом найкращим нададуть менторську, організаційну, а також фінансову допомогу від ГО "Жіноча Ліга" для реалізації;
- сертифікат про успішне завершення проєкту;
- книги, менторські сесії, психологічні консультації;
- навчальний візит у столицю України для найкращих випускниць проєкту (не більше 50 осіб).
Як зареєструватись у програмі
Для участі у проєкті потрібно сформувати команду із двох осіб. Після цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму до 23:59 за Києвом 10 квітня 2025 року.
Очікується, що організатори відберуть обмежену кількість учасниць з усієї країни, враховуючи регіональну представленість на основі мотивації та готовності взяти участь в проєкті. Пріоритет нададуть дівчатам з маленьких населених пунктів.
Проєкт було засновано громадською організацією "Жіноча Ліга" у 2020 у рамках програми "EU4Youth Alumni Network" за підтримки ЄС. Цьогоріч "Girls Leadership Academy 5.0/Академія лідерства для дівчат 5.0" реалізують спільно з Фондом ім. Гайнріха Бьолля.
Раніше ми розповідали, що переселенці в одному із західних регіонів зможуть отримати фіндопомогу. Виплати здійснять закордонні партнери вразливим категоріям громадян.
Також ми писали, що українцям поточного року можна отримати грошову допомогу у Херсонському регіоні. Йдеться про виплати молодим українцям до 60 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!