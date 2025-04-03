Виплати для українок — стартував прийом заявок на Girls Leadership Academy

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні відкрили реєстрацію на участь в проєкті для дівчат-лідерок "Girls Leadership Academy 5.0" з можливістю отримати грошову підтримку на втілення ініціатив. Основною умовою проєкту є командна участь, тобто важливо взяти с собою партнерку.

Про це повідомляють організатори у соцмережах.

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Детальніше про проєкт навчання з лідерства

Як зазначають організатори, юні українки, які бажають перетворити свої мрії у реальність, мають можливість розкрити свій лідерський потенціал. Для цього варто долучитися до проєкту "Академія лідерства для дівчат 5.0".

Відповідний проєкт є трампліном для розвитку дівчат 14-16 років з маленьких населених пунктів країни. У рамках навчання учасницям буде надано можливість ознайомитись із механізмом відповідального лідерства, менеджментом, комунікацією та секретами вдалих публічних виступів.

"Це не просто теоретичні знання — це спільнота сильних, амбітних та рішучих молодих людей, які вже п’ятий рік поспіль доводять: немає перешкод для тих, хто хоче змінювати світ!", — йдеться у повідомленні.

Проєкт передбачає такі складові:

20 дистанційних зустрічей;

20 добірок додаткових інформаційних ресурсів;

20 творчих завдань між зустрічами;

конкурс ініціатив, п'ятьом найкращим нададуть менторську, організаційну, а також фінансову допомогу від ГО "Жіноча Ліга" для реалізації;

сертифікат про успішне завершення проєкту;

книги, менторські сесії, психологічні консультації;

навчальний візит у столицю України для найкращих випускниць проєкту (не більше 50 осіб).

Як зареєструватись у програмі

Для участі у проєкті потрібно сформувати команду із двох осіб. Після цього необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму до 23:59 за Києвом 10 квітня 2025 року.

Очікується, що організатори відберуть обмежену кількість учасниць з усієї країни, враховуючи регіональну представленість на основі мотивації та готовності взяти участь в проєкті. Пріоритет нададуть дівчатам з маленьких населених пунктів.

Проєкт було засновано громадською організацією "Жіноча Ліга" у 2020 у рамках програми "EU4Youth Alumni Network" за підтримки ЄС. Цьогоріч "Girls Leadership Academy 5.0/Академія лідерства для дівчат 5.0" реалізують спільно з Фондом ім. Гайнріха Бьолля.

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