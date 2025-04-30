Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна в последние дни апреля

Фермеры могут заработать — как подорожала тонна подсолнечника
Семена подсолнечника на украинском рынке продолжают дорожать. Однако повышение цен на этой неделе было умеренным.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько сейчас стоит тонна подсолнечника и какие изменения происходят с ценами.
Цены на подсолнечник - сколько стоит тонна 30 апреля
Как отмечает издание Agronews.ua, некоторые компании сконцентрировали внимание на масличных культурах и повышали цены, зато другие предприятия устанавливали умеренную стоимость.
Это отражалось на ценовых колебаниях на подсолнечник на внутреннем рынке, при этом сейчас фиксируется неплохая реализация подсолнечника.
Что касается средних цен на подсолнечник, то по состоянию на 30 апреля 2025 года тонна семян стоит 25 760 грн. Примечательно, что в течение последней недели на рынке ежедневно происходили ценовые колебания.
Так, например, в период с 22 по 24 апреля, стоимость подсолнечника снизилась с 25 484 грн за тонну до 25 394 грн за тонну. 25 апреля цена выросла 25 421 грн за тонну, а с 26 апреля по 28 апреля стоимость подсолнечника находилась на отметке в 25 756 грн за тонну.
В среду, 30 апреля, подсолнечник подорожал до 25 760 грн за тонну.
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