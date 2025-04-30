Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна в последние дни апреля

Подсолнухи в поле. Фото: УНИАН

Семена подсолнечника на украинском рынке продолжают дорожать. Однако повышение цен на этой неделе было умеренным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько сейчас стоит тонна подсолнечника и какие изменения происходят с ценами.

Реклама

Читайте также:

Цены на подсолнечник - сколько стоит тонна 30 апреля

Как отмечает издание Agronews.ua, некоторые компании сконцентрировали внимание на масличных культурах и повышали цены, зато другие предприятия устанавливали умеренную стоимость.

Это отражалось на ценовых колебаниях на подсолнечник на внутреннем рынке, при этом сейчас фиксируется неплохая реализация подсолнечника.

Цены на подсолнечник в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Что касается средних цен на подсолнечник, то по состоянию на 30 апреля 2025 года тонна семян стоит 25 760 грн. Примечательно, что в течение последней недели на рынке ежедневно происходили ценовые колебания.

Так, например, в период с 22 по 24 апреля, стоимость подсолнечника снизилась с 25 484 грн за тонну до 25 394 грн за тонну. 25 апреля цена выросла 25 421 грн за тонну, а с 26 апреля по 28 апреля стоимость подсолнечника находилась на отметке в 25 756 грн за тонну.

В среду, 30 апреля, подсолнечник подорожал до 25 760 грн за тонну.

Напомним, ранее в Минагрополитики рассказали, за какой продукт украинцы платят меньше европейцев. Узнавайте также, какой будет учетная ставка в Украине в следующие несколько месяцев.