Ціни на зерно в Україні — скільки коштує тонна 17 квітня

Чоловік тримає на долоні пшеницю. Фото: УНІАН

В Україні на аграрному ринку спостерігається зростання цін на пшеницю. Культура дорожчає на тлі негативних прогнозів щодо рівня врожаю у 2025 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що зараз відбувається з цінами на пшеницю.

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Середні ціни на пшеницю — скільки коштує зерно 17 квітня

На агроринку напередодні Великодніх свят виник високий сезонний попит на продовольчу пшеницю. Як пише видання AgroReview, на ціни також впливає зайнятість фермерів у посівній кампанії, тож на ринку спостерігається дефіцит пропозицій з боку фермерських господарств.

Щодо середніх цін на пшеницю в Україні то, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, станом на 17 квітня тонна зерна коштує 9 758 гривень.

Середні ціни на пшеницю зростають. Так, 9 квітня зерно торгувалося по 9 708 гривень за тонну, а 10 числа воно подорожчало до 9 718 гривень. 11 квітня тонна пшениці подешевшала на одну гривню — до 9 717 гривень, однак вже наступного дня показник зріс до 9 721 гривні.

Фото: Ціни на пшеницю. Скриншот

В наступні дні середня ціна на пшеницю досягла позначки у 9 758 гривень.Така ціна тримається й сьогодні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європа відмовиться від торговельних заходів, завдяки яким Україна мала безмитний доступ до ринку ЄС. Натомість після 5 червня між Європейським Союзом та Україною запрацюють нові правила торгівлі.

Також ми розповідали, що посівна кампанія 2025 року в Україні вже розпочалася. Станом на початок квітня лідерами з посіву ярих зернових та зернобобових культур були аграрії з Одеської області.