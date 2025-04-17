НБУ залишив без змін облікову ставку — причини

Будівля Національного банку України. Фото: УНІАН

В правлінні Національного банку України (НБУ) вирішили зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це допоможе не тільки підтримувати стійкість на валютному ринку, а й сприятиме збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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Регулятор погіршив свій прогноз щодо динаміки економічного відновлення, однак зазначається, що у 2025 році українська економіка зросте на 3,1%. Цьому сприятимуть три фактори:

збільшення врожаїв;

зменшення дефіциту струму в енергосистемі;

значні оборонні замовлення, які підтримуватимуть розвиток промисловості.

"Враховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Передбачається, що облікова ставка у 15,5% триматиметься на такому рівні впродовж наступних місяців. Нацбанк відновить пом’якшення процентної політики після проходження піка цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні.

"У разі посилення цього ризику НБУ утримуватиме облікову ставку на поточному рівні довше, ніж передбачається оновленим макропрогнозом, та буде готовий ужити додаткових заходів", — підкреслили у НБУ.

Нагадаємо, що українці з початком 2025 року рідше користуються готівковими коштами. У Нацбанку вже озвучили головні причини.

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