Выплата 15 млн грн родным погибших бойцов — нардеп Федина объяснила изменения механизма

Нардеп от "Евросолидарности" София Федина. Фото: Скриншот

В Украине семьям погибших военнослужащих выплаты будут разбивать на приблизительно восемь лет вместо прежних трех из-за дефицита средств в бюджете. Также власти намерены решить другие назревшие проблемы с выплатами для семей пропавших без вести и военнопленных.

Об этом рассказала народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Изменения в выплатах родным погибших, пропавших без вести и военнопленных

Федина отметила, что в стране во время военного положения наблюдались задержки в выплатах за погибших военнослужащих. Чтобы решить проблему, приняли решение разбить суммы средств на более длительный период.

"На самом деле есть задержки в выплатах. Если раньше выплаты, в частности, выплаты по погибшим, они были разбиты на три года, то сейчас, если я не ошибаюсь, до восьми лет разбили. С одной стороны понятно, что нет средств в бюджете. С другой стороны мы понимаем, что должна быть хоть какая-то компенсация семьям, которые потеряли, в частности, своих кормильцев, а очень часто — не одного", — пояснила нардеп.

Кроме того, существуют проблемы с выплатами для семей пропавших без вести и военнопленных. Они заключаются в том, что часть денег государство откладывает не на счет бойца, а на специальный счет, с которого сложно получить средства.

"Некоторое время назад на обращение этих семей мы приняли решение, что семьям выплачивается половина суммы, а вторая половина собирается на счету военнослужащего, потому что мы имели такие ситуации, когда военный вернулся из плена или внезапно нашелся и вернулся из плена, тот что был пропавший без вести, приезжает домой, а нет ни копейки, поскольку семья потратила все эти деньги. Сейчас оказался еще и другой, который мы пытаемся решить, что почему-то эти средства накапливаются не на счету военнослужащего, а на каком-то спецсчете государственном. И потом есть огромные проблемы, чтобы получить эти средства. Они как-то задерживаются", — подчеркнула Федина.

Она отметила, что по этому поводу продолжается сложная дискуссия, поэтому нардепы будут пытаться наработать дополнительные механизмы и гарантии, чтобы семьи пропавших без вести и военнопленных в том или ином случае получили средства.

Какие предусмотрены суммы выплат за погибших бойцов

Согласно нормам законодательства, семьи погибших военных имеют право на денежную помощь (ОГД) в 15 млн грн. Сумма помощи зависит от обстоятельств гибели: вышеуказанный размер выплачивают в случае гибели во время боевых действий, а 750 прожиточных минимумов (около 2,27 млн грн) — во время выполнения служебных обязанностей, не находясь в зоне боевых действий.

Деньги не выплачивают одним платежом. Ранее государство отдавало сразу 20% этой суммы, а остаток разбивали ежемесячно на 40 месяцев, с 1 сентября 2025 года ввели принципиально новый механизм выплаты денежной помощи. Согласно ему, сначала должны выплачивать 3 млн грн, а остальные 12 млн грн равными частями в течение 80 месяцев (примерно по 150 тыс. грн ежемесячно).

Ранее мы писали, что военным после освобождения из плена предусмотрены выплаты в 50 тыс. грн. Продолжительность предоставления средств составит первые три месяца лечения.

Также мы рассказывали, кто из военнослужащих может претендовать на денежные компенсации на аренду жилья. Выплаты назначаются один раз и некоторые имеют право на 6 тыс. грн ежемесячно.