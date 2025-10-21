Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Федина объяснила новый механизм выплат семьям погибших бойцов

Федина объяснила новый механизм выплат семьям погибших бойцов

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:23
обновлено: 12:28
Выплата 15 млн грн родным погибших бойцов — нардеп Федина объяснила изменения механизма
Нардеп от "Евросолидарности" София Федина. Фото: Скриншот

В Украине семьям погибших военнослужащих выплаты будут разбивать на приблизительно восемь лет вместо прежних трех из-за дефицита средств в бюджете. Также власти намерены решить другие назревшие проблемы с выплатами для семей пропавших без вести и военнопленных.

Об этом рассказала народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Изменения в выплатах родным погибших, пропавших без вести и военнопленных

Федина отметила, что в стране во время военного положения наблюдались задержки в выплатах за погибших военнослужащих. Чтобы решить проблему, приняли решение разбить суммы средств на более длительный период.

"На самом деле есть задержки в выплатах. Если раньше выплаты, в частности, выплаты по погибшим, они были разбиты на три года, то сейчас, если я не ошибаюсь, до восьми лет разбили. С одной стороны понятно, что нет средств в бюджете. С другой стороны мы понимаем, что должна быть хоть какая-то компенсация семьям, которые потеряли, в частности, своих кормильцев, а очень часто — не одного", — пояснила нардеп.

Кроме того, существуют проблемы с выплатами для семей пропавших без вести и военнопленных. Они заключаются в том, что часть денег государство откладывает не на счет бойца, а на специальный счет, с которого сложно получить средства.

"Некоторое время назад на обращение этих семей мы приняли решение, что семьям выплачивается половина суммы, а вторая половина собирается на счету военнослужащего, потому что мы имели такие ситуации, когда военный вернулся из плена или внезапно нашелся и вернулся из плена, тот что был пропавший без вести, приезжает домой, а нет ни копейки, поскольку семья потратила все эти деньги. Сейчас оказался еще и другой, который мы пытаемся решить, что почему-то эти средства накапливаются не на счету военнослужащего, а на каком-то спецсчете государственном. И потом есть огромные проблемы, чтобы получить эти средства. Они как-то задерживаются", — подчеркнула Федина.

Она отметила, что по этому поводу продолжается сложная дискуссия, поэтому нардепы будут пытаться наработать дополнительные механизмы и гарантии, чтобы семьи пропавших без вести и военнопленных в том или ином случае получили средства.

Какие предусмотрены суммы выплат за погибших бойцов

Согласно нормам законодательства, семьи погибших военных имеют право на денежную помощь (ОГД) в 15 млн грн. Сумма помощи зависит от обстоятельств гибели: вышеуказанный размер выплачивают в случае гибели во время боевых действий, а 750 прожиточных минимумов (около 2,27 млн грн) — во время выполнения служебных обязанностей, не находясь в зоне боевых действий.

Деньги не выплачивают одним платежом. Ранее государство отдавало сразу 20% этой суммы, а остаток разбивали ежемесячно на 40 месяцев, с 1 сентября 2025 года ввели принципиально новый механизм выплаты денежной помощи. Согласно ему, сначала должны выплачивать 3 млн грн, а остальные 12 млн грн равными частями в течение 80 месяцев (примерно по 150 тыс. грн ежемесячно).

Ранее мы писали, что военным после освобождения из плена предусмотрены выплаты в 50 тыс. грн. Продолжительность предоставления средств составит первые три месяца лечения.

Также мы рассказывали, кто из военнослужащих может претендовать на денежные компенсации на аренду жилья. Выплаты назначаются один раз и некоторые имеют право на 6 тыс. грн ежемесячно.

выплаты деньги София Федина военнослужащие денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации