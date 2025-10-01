Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги в ВСУ — суммы индексации, премий, вознаграждений в октябре

Деньги в ВСУ — суммы индексации, премий, вознаграждений в октябре

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:30
Зарплаты в ВСУ в октябре — какая ожидается индексация, премии и вознаграждения
Украинские военные. Фото: Вооруженные силы Украины

В октябре текущего года денежное обеспечение украинских военных будет зависеть от должностных окладов, права на доплаты, премии и вознаграждения, что может достигать 170 тыс. грн. Также в этом месяце предусмотрена индексация выплат военным и единовременное пособие для тех, кто заключил первый контракт.

Это предусмотрено законом №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Реклама
Читайте также:

Базовый размер денежного обеспечения в ВСУ в октябре

В октябре минимальная гарантированная государством сумма денежного обеспечения для рекрутов не претерпит изменений, а потому бойцы смогут рассчитывать на 20,13 тыс. грн. Однако конечный размер выплаты может оказаться значительно выше, поскольку предусмотрены доплаты и надбавки, также влияют такие факторы как звание, должность, выслуга.

Каждый военный может самостоятельно узнать, на какой уровень денежного обеспечения может претендовать, учитывая вышеуказанные факторы. Это можно сделать в несколько кликов на сайте Министерства обороны благодаря онлайн-калькулятору. Соответствующий механизм позволит внести все личные показатели (всю информацию о звании, выслугу лет, тарифный разряд можно узнать в финансовом отделе воинской части).

Боевые вознаграждения, премии и доплаты

Сейчас самым большим финансовым источником для военных является право на боевые вознаграждения. Их предоставляют в зависимости от места несения военной службы и уровня выполнения задач в размере 30, 50 и 100 тыс. грн. Также есть возможность на отдельную доплату в 70 тыс. грн за службу на передовой. Благодаря этому в некоторых случаях общая сумма сможет достичь 170 тыс. грн. В зависимости от места выполнения задач и сложности предусмотрены следующие вознаграждения:

  • 100 тыс. грн — за участие в боевых действиях на передовой, оккупированных территориях, или между позициями ВСУ и противником. Также она предусмотрена для тех, кто выполняет задачи по огневому поражению — ракетчикам, артиллеристам и подразделениям противовоздушной обороны;
  • 50 тыс. грн — за выполнение боевых (специальных) задач в составе органов военного управления, штабов и командования, управляющих подразделениями, в частности, вне локаций боевых действий.
  • 30 тыс. грн — за боевые или спецзадания согласно боевым приказам. В частности, за интенсивную подготовку для осуществления военных (боевых) действий, всестороннего обеспечения войска в районах боевых действий, за разминирование вне районов "горячих точек", за противовоздушное прикрытие.
  • 70 тысяч — за непосредственное выполнение боевых или специальных задач на линии соприкосновения с противником, или в его тылу. Она не является заменой предыдущих выплат, а дополнительной выплатой, работающей по накопительной системе. Право наступает за 30 дней пребывания на передовой.

Предусмотрены премии, которые не могут быть меньше 10% от оклада, а он зависит от воинского звания.

Ожидаются доплаты за уничтоженную вражескую технику. В частности, за уничтожение автомобиля выплачивают по 12 тыс. грн, а вот за ликвидацию судна первого ранга — более 240 тыс. грн, второго ранга — более 180 тыс. грн, третьего ранга — более 122 тыс. грн, четвертого ранга — около 100 тыс. грн.

Выплаты за заключение первого контракта

Также некоторые бойцы в октябре получат единовременное пособие за подписание первого контракта с ВСУ. Его размер зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн в 2025 году). Они различаются так:

  • лица рядового состава — восемь прожиточных минимумов (24,2 тыс. грн);
  • лица сержантского и старшинского состава — девять прожиточных минимумов (27,2 тыс. грн);
  • лица офицерского состава — десять прожиточных минимумов (30,3 тыс. грн).

Индексация выплат в октябре

Также предусматривается индексация зарплат. Ее в стране проводят в случае превышения индекса потребительских цен порогового уровня индексации в 103%, исчисляемого нарастающим итогом. Индекс инфляции за август был равен минус 0,2%, от которого зависит уровень индексации в октябре в зависимости от того, какие базовые месяцы взяты для осуществления расчета.

Поскольку по рекомендации правительства, в этом году индексацию обнулили, базовым месяцем советовали брать январь, а не декабрь, как в прошлом году. Учитывая это, впервые возможность осуществления индексации выплат появилась в июле. Тогда индекс инфляции позволил пересмотреть выплаты на: 133 грн, если базовым был январь, 105 грн — если базовым месяцем был февраль.

В последующие месяцы показатели индексации не претерпели изменений. В связи с этим в октябре индексация останется такой же: 133 грн и 105 грн.

Ранее мы писали, кто из военных осенью получит компенсацию за аренду жилья. Как правило, выплату назначают один раз с даты обращения на срок действия договора, некоторые будут иметь право на 6 тыс. грн.

Также мы рассказывали, какие предусмотрены зарплаты для тех, кого выводят из зоны боевых действий на восстановление. Такие бойцы тоже имеют право на денежные выплаты.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации