Зарплаты в ВСУ в октябре — какая ожидается индексация, премии и вознаграждения

Украинские военные. Фото: Вооруженные силы Украины

В октябре текущего года денежное обеспечение украинских военных будет зависеть от должностных окладов, права на доплаты, премии и вознаграждения, что может достигать 170 тыс. грн. Также в этом месяце предусмотрена индексация выплат военным и единовременное пособие для тех, кто заключил первый контракт.

Это предусмотрено законом №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Базовый размер денежного обеспечения в ВСУ в октябре

В октябре минимальная гарантированная государством сумма денежного обеспечения для рекрутов не претерпит изменений, а потому бойцы смогут рассчитывать на 20,13 тыс. грн. Однако конечный размер выплаты может оказаться значительно выше, поскольку предусмотрены доплаты и надбавки, также влияют такие факторы как звание, должность, выслуга.

Каждый военный может самостоятельно узнать, на какой уровень денежного обеспечения может претендовать, учитывая вышеуказанные факторы. Это можно сделать в несколько кликов на сайте Министерства обороны благодаря онлайн-калькулятору. Соответствующий механизм позволит внести все личные показатели (всю информацию о звании, выслугу лет, тарифный разряд можно узнать в финансовом отделе воинской части).

Боевые вознаграждения, премии и доплаты

Сейчас самым большим финансовым источником для военных является право на боевые вознаграждения. Их предоставляют в зависимости от места несения военной службы и уровня выполнения задач в размере 30, 50 и 100 тыс. грн. Также есть возможность на отдельную доплату в 70 тыс. грн за службу на передовой. Благодаря этому в некоторых случаях общая сумма сможет достичь 170 тыс. грн. В зависимости от места выполнения задач и сложности предусмотрены следующие вознаграждения:

100 тыс. грн — за участие в боевых действиях на передовой, оккупированных территориях, или между позициями ВСУ и противником. Также она предусмотрена для тех, кто выполняет задачи по огневому поражению — ракетчикам, артиллеристам и подразделениям противовоздушной обороны;

50 тыс. грн — за выполнение боевых (специальных) задач в составе органов военного управления, штабов и командования, управляющих подразделениями, в частности, вне локаций боевых действий.

30 тыс. грн — за боевые или спецзадания согласно боевым приказам. В частности, за интенсивную подготовку для осуществления военных (боевых) действий, всестороннего обеспечения войска в районах боевых действий, за разминирование вне районов "горячих точек", за противовоздушное прикрытие.

70 тысяч — за непосредственное выполнение боевых или специальных задач на линии соприкосновения с противником, или в его тылу. Она не является заменой предыдущих выплат, а дополнительной выплатой, работающей по накопительной системе. Право наступает за 30 дней пребывания на передовой.

Предусмотрены премии, которые не могут быть меньше 10% от оклада, а он зависит от воинского звания.

Ожидаются доплаты за уничтоженную вражескую технику. В частности, за уничтожение автомобиля выплачивают по 12 тыс. грн, а вот за ликвидацию судна первого ранга — более 240 тыс. грн, второго ранга — более 180 тыс. грн, третьего ранга — более 122 тыс. грн, четвертого ранга — около 100 тыс. грн.

Выплаты за заключение первого контракта

Также некоторые бойцы в октябре получат единовременное пособие за подписание первого контракта с ВСУ. Его размер зависит от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн в 2025 году). Они различаются так:

лица рядового состава — восемь прожиточных минимумов (24,2 тыс. грн);

лица сержантского и старшинского состава — девять прожиточных минимумов (27,2 тыс. грн);

лица офицерского состава — десять прожиточных минимумов (30,3 тыс. грн).

Индексация выплат в октябре

Также предусматривается индексация зарплат. Ее в стране проводят в случае превышения индекса потребительских цен порогового уровня индексации в 103%, исчисляемого нарастающим итогом. Индекс инфляции за август был равен минус 0,2%, от которого зависит уровень индексации в октябре в зависимости от того, какие базовые месяцы взяты для осуществления расчета.

Поскольку по рекомендации правительства, в этом году индексацию обнулили, базовым месяцем советовали брать январь, а не декабрь, как в прошлом году. Учитывая это, впервые возможность осуществления индексации выплат появилась в июле. Тогда индекс инфляции позволил пересмотреть выплаты на: 133 грн, если базовым был январь, 105 грн — если базовым месяцем был февраль.

В последующие месяцы показатели индексации не претерпели изменений. В связи с этим в октябре индексация останется такой же: 133 грн и 105 грн.

