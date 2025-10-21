Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Федина пояснила новий механізм виплат родинам загиблих бійців

Федина пояснила новий механізм виплат родинам загиблих бійців

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:23
Оновлено: 12:28
Виплата 15 млн грн рідним загиблих бійців — нардепка Федина пояснила зміни механізму
Нардепка від "Євросолідарності" Софія Федина. Фото: Скриншот

В Україні родинам загиблих військовослужбовців виплати будуть розтерміновувати на близько вісім років замість колишніх трьох через дефіцит коштів у бюджеті. Також влада має намір розв'язати інші назрілі проблеми з виплатами для родин зниклих безвісти та військовополонених.

Про це розповіла народна депутатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Зміни у виплатах рідним загиблих, зниклих безвісти та військовополонених

Федина зазначила, що в країні під час воєнного стану спостерігалися затримки у виплатах за загиблих військовослужбовців. Щоб вирішити проблему, ухвалили рішення про розтермінування суми коштів на більш тривалий період.  

"Насправді є затримки у виплатах. Якщо раніше виплати, зокрема, виплати щодо загиблих, вони були розтерміновані на три роки, то, якщо я не помиляюсь, до восьми років іде розтермінування. З одного боку зрозуміло, що немає коштів у бюджеті. З іншого боку ми розуміємо, що має бути хоч якась компенсація родинам, які втратили, зокрема, своїх годувальників, а дуже часто — не одного", — пояснила нардепка.

Окрім того, існують проблеми з виплатами для родин зниклих безвісти та військовополонених. Вони полягають у тому, що частину грошей держава відкладає не на рахунок бійця, а на спеціальний рахунок, з якого складно отримати кошти.

"Певний час тому на звернення цих родин ми ухвалили рішення, що родинам виплачується половина суми, а друга половина назбирується на рахунку військовослужбовця, тому що ми мали такі ситуації, коли військовий повернувся з полону чи раптово знайшовся та повернувся з полону, той що був зниклий безвісти, приїжджає додому, а немає ані копійки, оскільки родина витратила всі ці гроші. Зараз виявився ще й інший, який ми намагаємося вирішити, що чомусь ці кошти накопичуються не на рахунку військовослужбовця, а на якомусь спецрахунку державному. І потім є величезні проблеми, щоб отримати ці кошти. Вони якось затримуються", — зауважила Федина.

Вона зазначила, що з цього приводу триває складна дискусія, тому нардепи намагатимуться напрацювати додаткові механізми і гарантії, щоб родини зниклих безвісти та військовополонених в тому чи іншому випадку отримали кошти.

Які передбачені суми виплат за загиблих бійців

Згідно з нормами законодавства, сім'ї загиблих військових мають право на грошову допомогу (ОГД) у 15 млн грн. Сума допомоги залежить від обставин загибелі: вищевказаний розмір виплачують у разі загибелі під час бойових дій, а 750 прожиткових мінімумів (близько 2,27 млн грн) — через загибель під час виконання службових обов'язків, не перебуваючи в зоні бойових дій.

Гроші не виплачують одним платежем. Раніше держава віддавала одразу 20% цієї суми, а залишок розбивали щомісячно на 40 місяців, з 1 вересня 2025 року запровадили принципово новий механізм виплати грошової допомоги. Згідно з ним, спочатку мають виплачувати 3 млн грн, а решту 12 млн грн рівними частинами протягом 80 місяців (приблизно по 150 тис. грн щомісяця).

Раніше ми писали, що військовим після звільнення з полону передбачені виплати у 50 тис. грн. Тривалість надання коштів становитиме перші три місяці лікування. 

Також ми розповідали, хто з військовослужбовців може претендувати на грошові компенсації на оренду житла. Виплати призначаються один раз й дехто має право на 6 тис. грн щомісяця.   

виплати гроші Софія Федина військовослужбовці грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації