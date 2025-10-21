Виплата 15 млн грн рідним загиблих бійців — нардепка Федина пояснила зміни механізму

Нардепка від "Євросолідарності" Софія Федина. Фото: Скриншот

В Україні родинам загиблих військовослужбовців виплати будуть розтерміновувати на близько вісім років замість колишніх трьох через дефіцит коштів у бюджеті. Також влада має намір розв'язати інші назрілі проблеми з виплатами для родин зниклих безвісти та військовополонених.

Про це розповіла народна депутатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина в ефірі Ранок.LIVE.

Зміни у виплатах рідним загиблих, зниклих безвісти та військовополонених

Федина зазначила, що в країні під час воєнного стану спостерігалися затримки у виплатах за загиблих військовослужбовців. Щоб вирішити проблему, ухвалили рішення про розтермінування суми коштів на більш тривалий період.

"Насправді є затримки у виплатах. Якщо раніше виплати, зокрема, виплати щодо загиблих, вони були розтерміновані на три роки, то, якщо я не помиляюсь, до восьми років іде розтермінування. З одного боку зрозуміло, що немає коштів у бюджеті. З іншого боку ми розуміємо, що має бути хоч якась компенсація родинам, які втратили, зокрема, своїх годувальників, а дуже часто — не одного", — пояснила нардепка.

Окрім того, існують проблеми з виплатами для родин зниклих безвісти та військовополонених. Вони полягають у тому, що частину грошей держава відкладає не на рахунок бійця, а на спеціальний рахунок, з якого складно отримати кошти.

"Певний час тому на звернення цих родин ми ухвалили рішення, що родинам виплачується половина суми, а друга половина назбирується на рахунку військовослужбовця, тому що ми мали такі ситуації, коли військовий повернувся з полону чи раптово знайшовся та повернувся з полону, той що був зниклий безвісти, приїжджає додому, а немає ані копійки, оскільки родина витратила всі ці гроші. Зараз виявився ще й інший, який ми намагаємося вирішити, що чомусь ці кошти накопичуються не на рахунку військовослужбовця, а на якомусь спецрахунку державному. І потім є величезні проблеми, щоб отримати ці кошти. Вони якось затримуються", — зауважила Федина.

Вона зазначила, що з цього приводу триває складна дискусія, тому нардепи намагатимуться напрацювати додаткові механізми і гарантії, щоб родини зниклих безвісти та військовополонених в тому чи іншому випадку отримали кошти.

Які передбачені суми виплат за загиблих бійців

Згідно з нормами законодавства, сім'ї загиблих військових мають право на грошову допомогу (ОГД) у 15 млн грн. Сума допомоги залежить від обставин загибелі: вищевказаний розмір виплачують у разі загибелі під час бойових дій, а 750 прожиткових мінімумів (близько 2,27 млн грн) — через загибель під час виконання службових обов'язків, не перебуваючи в зоні бойових дій.

Гроші не виплачують одним платежем. Раніше держава віддавала одразу 20% цієї суми, а залишок розбивали щомісячно на 40 місяців, з 1 вересня 2025 року запровадили принципово новий механізм виплати грошової допомоги. Згідно з ним, спочатку мають виплачувати 3 млн грн, а решту 12 млн грн рівними частинами протягом 80 місяців (приблизно по 150 тис. грн щомісяця).

Раніше ми писали, що військовим після звільнення з полону передбачені виплати у 50 тис. грн. Тривалість надання коштів становитиме перші три місяці лікування.

Також ми розповідали, хто з військовослужбовців може претендувати на грошові компенсації на оренду житла. Виплати призначаються один раз й дехто має право на 6 тис. грн щомісяця.