Военным платят компенсацию за аренду жилья — кому предоставляют деньги и что для этого нужно

Аренда жилья для военных — кто осенью получит компенсацию
С 2025 года ветеранам и участникам боевых действий (УБД) предоставляют государственную денежную компенсацию за аренду жилья. Это финансовая поддержка для граждан без собственного жилья.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, произойдут ли какие-то изменения в программе в течение этой осени.
Кто может получить компенсацию
Деньги, как говорится на странице "Юридического советчика для ВПО", в социальной сети Facebook, могут получить:
- украинцы, которые принимали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины. Речь идет о мобилизованных после 24 февраля 2022 года, которые на момент аренды жилья уволились из армии, но еще не получили УБД, а также о полицейских, представителей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые арендуют жилье, уже уволились со службы, но не имеют удостоверения УБД;
- ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО/ООС и сдерживали российскую агрессию.
Помощь оказывают тем гражданам, у которых:
- жилье разрушено или повреждено из-за боевых действий;
- жилье находится на оккупированной или прифронтовой территории.
Также поддержка предусмотрена для ветеранов, которые находятся на реабилитации более чем в 15 км от места своей регистрации.
Сколько выплачивают и на какой срок назначают компенсацию
Выплату назначают один раз с даты обращения на срок действия договора на аренду жилья, но не более чем на полгода. Размер компенсации не может превышать:
- двух прожиточных минимумов — 6 056 тыс. гривен в Днепре, Киеве, Львове, Одессе;
- 1,5 прожиточных минимумов — 4 542 гривен в областных центрах;
- один прожиточный минимум — 3 028 гривен в других городах.
Оформить компенсацию можно:
- в структурных подразделениях, которые отвечают за ветеранскую политику;
- в ЦПАУ.
Решение о выплате или отказе претендент получит через десять рабочих дней после регистрации своего заявления.
УБД в Украине получают от государства ряд льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, предоставляют ли скидку участнику боевых действий, если он проживает в арендованном жилье.
