Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Аренда жилья для военных — кто осенью получит компенсацию

Аренда жилья для военных — кто осенью получит компенсацию

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 18:05
Военным платят компенсацию за аренду жилья — кому предоставляют деньги и что для этого нужно
Жилой дом. Фото: УНИАН

С 2025 года ветеранам и участникам боевых действий (УБД) предоставляют государственную денежную компенсацию за аренду жилья. Это финансовая поддержка для граждан без собственного жилья.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, произойдут ли какие-то изменения в программе в течение этой осени.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить компенсацию

Деньги, как говорится на странице "Юридического советчика для ВПО", в социальной сети Facebook, могут получить:

  • украинцы, которые принимали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины. Речь идет о мобилизованных после 24 февраля 2022 года, которые на момент аренды жилья уволились из армии, но еще не получили УБД, а также о полицейских, представителей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые арендуют жилье, уже уволились со службы, но не имеют удостоверения УБД;
  • ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО/ООС и сдерживали российскую агрессию.

Помощь оказывают тем гражданам, у которых:

  • жилье разрушено или повреждено из-за боевых действий;
  • жилье находится на оккупированной или прифронтовой территории.

Также поддержка предусмотрена для ветеранов, которые находятся на реабилитации более чем в 15 км от места своей регистрации.

Сколько выплачивают и на какой срок назначают компенсацию

Выплату назначают один раз с даты обращения на срок действия договора на аренду жилья, но не более чем на полгода. Размер компенсации не может превышать:

  • двух прожиточных минимумов — 6 056 тыс. гривен в Днепре, Киеве, Львове, Одессе;
  • 1,5 прожиточных минимумов — 4 542 гривен в областных центрах;
  • один прожиточный минимум — 3 028 гривен в других городах.

Оформить компенсацию можно:

  • в структурных подразделениях, которые отвечают за ветеранскую политику;
  • в ЦПАУ.

Решение о выплате или отказе претендент получит через десять рабочих дней после регистрации своего заявления.

Напомним, УБД в Украине получают от государства ряд льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, предоставляют ли скидку участнику боевых действий, если он проживает в арендованном жилье. Узнавайте также, кому из УБД до 1 октября выплатят по 1 тыс. гривен помощи.

деньги ветераны жилье компенсация УБД
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации