Военным платят компенсацию за аренду жилья — кому предоставляют деньги и что для этого нужно

С 2025 года ветеранам и участникам боевых действий (УБД) предоставляют государственную денежную компенсацию за аренду жилья. Это финансовая поддержка для граждан без собственного жилья.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, произойдут ли какие-то изменения в программе в течение этой осени.

Кто может получить компенсацию

Деньги, как говорится на странице "Юридического советчика для ВПО", в социальной сети Facebook, могут получить:

украинцы, которые принимали участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины. Речь идет о мобилизованных после 24 февраля 2022 года, которые на момент аренды жилья уволились из армии, но еще не получили УБД, а также о полицейских, представителей рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые арендуют жилье, уже уволились со службы, но не имеют удостоверения УБД;

ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО/ООС и сдерживали российскую агрессию.

Помощь оказывают тем гражданам, у которых:

жилье разрушено или повреждено из-за боевых действий;

жилье находится на оккупированной или прифронтовой территории.

Также поддержка предусмотрена для ветеранов, которые находятся на реабилитации более чем в 15 км от места своей регистрации.

Сколько выплачивают и на какой срок назначают компенсацию

Выплату назначают один раз с даты обращения на срок действия договора на аренду жилья, но не более чем на полгода. Размер компенсации не может превышать:

двух прожиточных минимумов — 6 056 тыс. гривен в Днепре, Киеве, Львове, Одессе;

1,5 прожиточных минимумов — 4 542 гривен в областных центрах;

один прожиточный минимум — 3 028 гривен в других городах.

Оформить компенсацию можно:

в структурных подразделениях, которые отвечают за ветеранскую политику;

в ЦПАУ.

Решение о выплате или отказе претендент получит через десять рабочих дней после регистрации своего заявления.

Напомним, УБД в Украине получают от государства ряд льгот, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.