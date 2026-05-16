Авторизація у Приват24: як входити у застосунок за допомогою функції FaceID

Клієнти державного ПриватБанку, як правило, авторизовуються у мобільному додатку Приват24 стандартним способом: вводять мобільний (фінансовий) номер телефону та пароль. Та насправді існують й інші способи для входу у застонунок. Наприклад, можна налаштувати біометричні дані й відкривати додаток за допомогою FaceID.

Як налаштувати FaceID у Приват24

Цей процес, як виявилося, займає усього кілька секунд. Так, як пояснили на сторінці ПриватБанку у соціальній мережі Threads, налаштувати цю функцію можна:

відкривши меню у додатку Приват24;

перейшовши на вкладку "Безпека";

активувавши повзунок "Біометрія".

Що за опція FaceID

Цей спосіб авторизації дозволяє входити у додаток Приват24 без пароля чи SMS-підтвердження. Замість цього клієнт використовує біометричні дані — фото обличчя. Такий спосіб авторизації надає вищий рівень захисту, оскільки застосунок розпізнає унікальні обличчя користувача, порівнюючи його зі збереженим зразком.

Важливо, що функція FaceID працює лише тих пристроях, які її підтримують.

