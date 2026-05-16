Головна Фінанси Функція FaceID у Приват24: як її налаштувати

Функція FaceID у Приват24: як її налаштувати

Дата публікації: 16 травня 2026 07:01
Авторизація у Приват24: як входити у застосунок за допомогою функції FaceID
Людина з телефоном, банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного ПриватБанку, як правило, авторизовуються у мобільному додатку Приват24 стандартним способом: вводять мобільний (фінансовий) номер телефону та пароль. Та насправді існують й інші способи для входу у застонунок. Наприклад, можна налаштувати біометричні дані й відкривати додаток за допомогою FaceID.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Як налаштувати FaceID у Приват24

Цей процес, як виявилося, займає усього кілька секунд. Так, як пояснили на сторінці ПриватБанку у соціальній мережі Threads, налаштувати цю функцію можна:

  • відкривши меню у додатку Приват24;
  • перейшовши на вкладку "Безпека";
  • активувавши повзунок "Біометрія".

Що за опція FaceID 

Цей спосіб авторизації дозволяє входити у додаток Приват24 без пароля чи SMS-підтвердження. Замість цього клієнт використовує біометричні дані — фото обличчя. Такий спосіб авторизації надає вищий рівень захисту, оскільки застосунок розпізнає унікальні обличчя користувача, порівнюючи його зі збереженим зразком. 

Важливо, що функція FaceID працює лише тих пристроях, які її підтримують.

Як повідомляли Новини.LIVE, ПриватБанк спростив доступ до сервісу "Оплата частинами". Клієнтам, зокрема, дозволили розділити суму товару на більше число платежів. Завдяки цьому навантаження на бюджет знизиться. 

Ще Новини.LIVE розповідали про грошові бонуси за оформлення карток в ПриватБанку. У травні винагороду нарахують власникам нових карток (батькам та дітям від 14 років). Відомо, про які суми йдеться.

ПриватБанк банки Приват24
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
