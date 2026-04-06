Выплаты для лиц с инвалидностью І-ІІ группы: где можно оформить 10 800 грн в апреле

Женщина держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

До 17 апреля 2026 года в одной из областей граждане могут подать заявки на программу помощи, которую реализует гуманитарная организация ACTED. Средства предусмотрены для граждан из сельской местности, пенсионный возраст которых превышает 60 лет и имеют инвалидность первой-второй группы.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию одной из громад.

Помощь уязвимым группам украинцев от ACTED

Как отмечается, денежная помощь от ОО ACTED доступна жителям сельских населенных пунктов Корюковской громады Черниговской области.

Заявителям обещают начислять ежемесячные выплаты в размере 1 800 грн на каждого человека в домохозяйстве в течение полугода. Учитывая это, в целом каждый член семьи сможет получить общую сумму в 10 800 грн.

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе, необходимо принадлежать к одной из социальных уязвимых групп. В списке, кроме семей с пожилыми людьми от 60 лет, маломобильными людьми, которым нужен посторонний уход, гражданами с инвалидностью первой-второй группы, людьми с тяжелыми хроническими болезнями, также такие домохозяйства:

которые возглавляют женщины;

где есть дети до двух лет;

есть беременные женщины;

где есть трое и более детей до 18 лет;

которые возглавляют одинокие родители;

которые пострадали от войны.

Как зарегистрироваться на выплату денежной помощи

Согласно правилам организации ACTED, заявителям начислят средства одним траншем на карты для выплат Ощадбанка, ПриватБанка и через Укрпочту.

Для предварительной регистрации необходимо подготовить оригиналы документов для всех членов домохозяйства:

украинский паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении (на детей);

документ с подтверждением факта проживания в громаде;

реквизиты карты (IBAN).

Украинцев, которые подпадают под условия программы, приглашают подавать заявки для регистрации в программе до 17 апреля (пн — пт, с 9:00 до 16:00). Организаторы предупреждают, что наличие одной или нескольких категорий является обязательным условием участия, но неесть гарантией предоставления финпомощи.

Детали можно уточнить в контактном центре ОО ACTED:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

