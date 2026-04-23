Выплаты от ACTED: в каких громадах людям с инвалидностью I-II группы доступны 10 800 грн

Французская гуманитарная организация ACTED весной 2026 года в одной из областей предоставит денежную помощь людям с инвалидностью первой-второй группы и другим уязвимым категориям граждан. Для оформления необходимо выполнить несколько условий и собрать пакет документов.

О том, кто и как может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Правила оформления денежной помощи от ACTED

Организация ACTED охватывает своей деятельностью ряд стран, реализуя проекты, направленные на улучшение условий жизни, усиление социально-экономической устойчивости для уязвимых категорий населения.

В Украине она в сотрудничестве с международными донорами, правительством, общественными организациями и местными инициативами, дает возможность получить гражданам эффективную и целевую помощь во время войны.

В частности, обратиться за выплатами на базовые потребности могут жители Черниговской области.

Подать заявки на помощь могут жители ряда населенных пунктов Холминской тергромады области. А именно: Березовый Гай, Бобрик, Борок, Дачное, Довжик, Жукля, Камка, Козиловка, Кучугуры, Олешня, Радомка, Тихоновское, Уречье, Холмы, Ченчики.

Гуманитарная организация будет допускать к участию в программе исключительно тех граждан, которые относятся к одной из социально уязвимых категорий:

Семей с людьми с инвалидностью I-II группы; Лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями; Маломобильных граждан, нуждающихся в постороннем уходе; Людей пожилого возраста, которым более 60 лет.

Также подать заявки на выплаты могут женщины, которые самостоятельно возглавляют домохозяйства, семьи с детьми до двух лет, где есть беременные женщины, многодетные семьи, люди, которые непосредственно пострадали от войны.

Размер денежной помощи и список документов

По условиям организации Acted, заявители смогут оформить поступление ежемесячных выплат в размере 1800 грн для каждого лица в домохозяйстве на шесть месяцев. В целом каждому члену семьи выплатят за весь период поддержки по 10 800 грн.

Для предварительной регистрации необходимо собрать такой пакет документов на всех членов домохозяйства (оригиналы):

украинский паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении (на детей);

документ, подтверждающий проживание в тергромаде;

реквизиты счета (IBAN).

Организаторы предупредили, что одна или несколько категорий уязвимости является обязательным условием участия, однако не есть гарантией для получения помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 апреля в одном из городов можно оформить финпомощь от UNHCR. По обновленным правилам, пострадавшие от войны украинцы в зависимости от обстоятельств получат от 10 800 до 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о возможности получить помощь в Николаевском регионе. В рамках проекта там предоставят на сельское хозяйство до 37 800 грн. Приобщиться смогут местные жители, у которых повреждено имущество или есть нарушения в здоровье.