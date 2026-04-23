Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги людям с инвалидностью I-II группы: как оформить 10 800 грн

Деньги людям с инвалидностью I-II группы: как оформить 10 800 грн

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 08:00
Выплаты от ACTED: в каких громадах людям с инвалидностью I-II группы доступны 10 800 грн
Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Французская гуманитарная организация ACTED весной 2026 года в одной из областей предоставит денежную помощь людям с инвалидностью первой-второй группы и другим уязвимым категориям граждан. Для оформления необходимо выполнить несколько условий и собрать пакет документов.

О том, кто и как может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Правила оформления денежной помощи от ACTED

Организация ACTED охватывает своей деятельностью ряд стран, реализуя проекты, направленные на улучшение условий жизни, усиление социально-экономической устойчивости для уязвимых категорий населения.

В Украине она в сотрудничестве с международными донорами, правительством, общественными организациями и местными инициативами, дает возможность получить гражданам эффективную и целевую помощь во время войны.

В частности, обратиться за выплатами на базовые потребности могут жители Черниговской области.

Читайте также:

Подать заявки на помощь могут жители ряда населенных пунктов Холминской тергромады области. А именно: Березовый Гай, Бобрик, Борок, Дачное, Довжик, Жукля, Камка, Козиловка, Кучугуры, Олешня, Радомка, Тихоновское, Уречье, Холмы, Ченчики.

Гуманитарная организация будет допускать к участию в программе исключительно тех граждан, которые относятся к одной из социально уязвимых категорий:

  1. Семей с людьми с инвалидностью I-II группы;
  2. Лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями;
  3. Маломобильных граждан, нуждающихся в постороннем уходе;
  4. Людей пожилого возраста, которым более 60 лет.

Также подать заявки на выплаты могут женщины, которые самостоятельно возглавляют домохозяйства, семьи с детьми до двух лет, где есть беременные женщины, многодетные семьи, люди, которые непосредственно пострадали от войны.

Размер денежной помощи и список документов

По условиям организации Acted, заявители смогут оформить поступление ежемесячных выплат в размере 1800 грн для каждого лица в домохозяйстве на шесть месяцев. В целом каждому члену семьи выплатят за весь период поддержки по 10 800 грн.

Для предварительной регистрации необходимо собрать такой пакет документов на всех членов домохозяйства (оригиналы):

  • украинский паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении (на детей);
  • документ, подтверждающий проживание в тергромаде;
  • реквизиты счета (IBAN).

Организаторы предупредили, что одна или несколько категорий уязвимости является обязательным условием участия, однако не есть гарантией для получения помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 апреля в одном из городов можно оформить финпомощь от UNHCR. По обновленным правилам, пострадавшие от войны украинцы в зависимости от обстоятельств получат от 10 800 до 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о возможности получить помощь в Николаевском регионе. В рамках проекта там предоставят на сельское хозяйство до 37 800 грн. Приобщиться смогут местные жители, у которых повреждено имущество или есть нарушения в здоровье.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации