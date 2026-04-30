Кредит от ЕС для Украины: где будут искать деньги для выплаты 90 млрд евро

Банкоты евро в руках, человек, флаг Украины.

Европейский Союз ежегодно будет выплачивать Украине по 45 миллиардов евро из кредита, размер которого составляет 90 миллиардов евро. К тому же эту сумму будут делить на неравные части. Самая большая проблема в том, что сейчас в бюджетах ЕС этих денег нет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал экономист Олег Устенко.

Как ЕС предоставит кредит Украине

По словам Олега Устенко, чтобы предоставить нашему государству обещанные средства, европейцы выпустят 10-летние облигации под 3% годовых на внешних рынках капитала.

"Они позаимствуют средства и тогда перечислят их нам. То, что они должны заимствовать — это как для военного сектора, так и для финансирования дефицита госбюджета. И то, что должно зайти к нам немедленно - это как раз для социального сектора", — объяснил экономист.

Устенко также рассказал, как распределят кредит от Евросоюза. Так, треть от суммы в 45 миллиардов евро используют для покрытия дефицита украинского госбюджета и финансирования социальных программ. Еще две трети будут оставаться на счетах Украины, но европейские партнеры используют эти деньги для того, чтобы купить вооружение для ВСУ.

Что еще стоит знать

Напомним, кредит от Европейского Союза впервые могут направить на денежное обеспечение украинских военнослужащих. Нардеп от "Слуги народа" Арсений Пушкаренко рассказал, что ранее международные партнеры позволяли Украине использовать предоставленные деньги только для того, чтобы покрывать социальные расходы. Что касается нового кредита, то было договорено, что определенную сумму отдадут на выплаты украинским защитникам.

Как сообщали Новини.LIVE, средства, которые в государственном бюджете предусмотрели на второе полугодие 2026 года, Украина начала использовать еще зимой. Одна из причин, которая привела к дефициту бюджета — почти 3 миллиона человек в Украине работают в "тени". То есть они неофициально устроились на работу и не платят налоги государству.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят по-новому определять минимальную зарплату. Нормы об этом есть в новом Трудовом кодексе. Известно, как именно изменится принцип.