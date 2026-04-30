Кредит від ЄС для України: де шукатимуть гроші для виплати 90 млрд євро

Банкоти євро в руках, людина, прапор України. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Європейський Союз щороку виплачуватиме Україні по 45 мільярдів євро з кредиту, розмір якого становить 90 мільярдів євро. До того ж цю суму ділитимуть на нерівні частини. Найбільша проблема у тому, що наразі у бюджетах ЄС цих грошей не має.

Про це в етері Ранок.LIVE сказав економіст Олег Устенко.

Як ЄС надасть кредит Україні

За словами Олега Устенка, щоб надати нашій державі обіцяні кошти, європейці випустять 10-річні облігації під 3% річних на зовнішніх ринках капіталу.

"Вони запозичать кошти і тоді перерахують їх нам. Те, що вони мають запозичити — це як для військового сектору, так і для фінансування дефіциту дербюджету. І те, що має зайти до нас негайно — це якраз для соціального сектору", — пояснив економіст.

Устенко також розповів, як розподілять кредит від Євросоюзу. Так, третина від суми у 45 мільярдів євро використають для покриття дефіциту українського держбюджету та фінансування соціальних програм. Ще дві третини залишатимуться на рахунках України, але європейські партнери використають ці гроші для того, щоб купити озброєння для ЗСУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кредит від Європейського Союзу вперше можуть спрямувати на грошове забезпечення українських військовослужбовців. Нардеп від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко розповів, що раніше міжнародні партнери дозволяли Україні використовувати надані гроші лише для того, щоб покривати соціальні витрати. Щодо нового кредиту, то було домовлено, що певну суму віддадуть на виплати українським захисникам.

Як повідомляли Новини.LIVE, кошти, які у державному бюджеті передбачили на друге півріччя 2026 року, Україна почала використовувати ще взимку. Одна з причин, яка призвела до дефіциту бюджету — майже 3 мільйона людей в Україні працюють у "тіні". Тобто вони неофіційно влаштувася на роботу і не платять податки державі.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні хочуть по-новому визначати мінімальну зарплату. Норми про це є у новому Трудовому кодесі. Відомо, як саме зміниться принцип.