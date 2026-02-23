Есть предчувствие финансовой трагедии — Гетманцев заявил о нехватке средств в бюджете

Гетманцев заявил о недостатке средств в бюджете. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Весной Украина может столкнуться с проблемой финансирования расходов. Государство уже тратит средства, которые были запланированы в бюджете на второе полугодие.

Об этом в интервью для Forbes Украина рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему Украине грозит финансовый кризис

"Не у всех коллег (не только из Рады, но и из правительства) есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы. У МВФ позиция по маякам, согласованным правительством, очень простая — они обязательны. И перенос их с prior action не изменил этого отношения", — заявил он.

Гетманцев раскритиковал непоследовательную позицию Кабмина, который, по его словам, с одной стороны, согласовывает маяки в программе с МВФ, в частности по введению НДС для ФЛП, а с другой — расширяет абсолютно неэффективную программу Нацкешбека выплатами в 15% от стоимости товаров.

"Поэтому у многих в правительстве и парламенте нет предчувствия финансовой трагедии, все думают, что "как-то оно будет", потому что раньше удавалось пройти такие периоды. На этот раз ситуация другая", — подчеркнул нардеп.

Почему Украина теряет деньги

Одной из причин дефицита бюджета является то, что около 3 миллионов человек в Украине продолжают работать в "тени". Это означает, что их трудоустройство является неофициальным и они не платят налоги со своей зарплаты. Об этом рассказал Новини.LIVE специалист по вопросам налоговой политики Мирослав Лаба.

По его словам, деятельность этих людей не контролирует ни государство, ни Налоговая служба. В то же время среди трудоустроенных граждан около 4 миллионов людей задействованы в общественном секторе, такие как учителя, полиция, прокуратура и тому подобное.

Они получают зарплату из бюджета. В то же время на рынке труда существует существенная диспропорция между долей занятых в государственном секторе и в бизнесе. Последний сектор насчитывает 6 миллионов работников.

"И когда государство говорит о дефиците рабочих мест, то есть смысл переосмыслить количество граждан, занятых в государственном секторе", — подчеркнул специалист.

По мнению Лабы, государственный сектор должен сокращаться, а работники — переходить в бизнес, чтобы удовлетворить потребность в рабочих местах.

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2026 год. Инициатива предусматривает увеличение доходов общего фонда на 20 млрд гривен для финансирования зарплаты педагогам и соцработникам.

Также узнавайте, как в Украине планируют изменить подход к определению минимальной зарплаты. Соответствующие нормы прописаны в проекте нового Трудового кодекса.