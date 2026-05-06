Выплата 10 800 грн: кому из украинцев предусмотрена помощь от Эстонии в мае

В мае 2026 года представительство "Эстонского совета по делам беженцев" (ERC) проведет новый сбор претендентов на получение денежной помощи. Выплаты будут доступны уязвимым группам граждан в пяти украинских регионах.

О том, кто может присоединиться к инициативе, рассказывают Новини.LIVE.

Кому из украинцев предусмотрена помощь от Эстонии

Как отмечается, Эстонский совет по делам беженцев в Украине продолжает реализовывать программу помощи для поддержки пострадавшего от войны населения, проживающего на линии фронта и в других районах, затронутых боевыми действиями. Выплаты призваны помочь людям удовлетворить базовые потребности (еда, лекарства, одежда и гигиена).

Принять участие в программе по предоставлению финподдержки смогут домохозяйства в таких областях:

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Сумской;

Запорожской.

Предполагается, что в программе приоритетными будут такие категории граждан:

Семьи с детьми до 18 лет, которые возглавляет одинокая мать/отец; Домохозяйства, где есть от трех детей до 18 лет; Семьи с детьми в возрасте до двух лет; Домохозяйства, где есть только пожилые люди (от 60 лет); Семьи, где есть люди с инвалидностью 1, 2 группы, хроническими болезнями или нуждаются в дорогостоящем лечении.

Размер денежной помощи и как получить

Гражданам предусмотрено предоставление денежной помощи в размере 3 600 грн на человека в течение трех месяцев, оплату осуществят банковским переводом, через отделения банков или почту.

Регистрацию координируют через местные каналы громады и будет доступна онлайн для пострадавших людей в труднодоступных районах. Необходимо следить на странице ERC за открытием возможности подать заявку, которая появится 8 мая 2026 года (с 10:00 до 15:00).

"Все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами. Соответствие критерию уязвимости и его документальное подтверждение является обязательным условием для участия, но не гарантирует получение гуманитарной денежной помощи. Решение о предварительном одобрении основываются на информации, предоставленной заявителем, который представляет домохозяйство в общении с командой ERC", — пояснили в организации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Полтавщине предусматривается предоставление финпомощи семьям в размере 12 300 грн на одного человека. Речь идет о разовой выплате, которая покроет три месяца основных потребностей. Такой возможностью могут воспользоваться внутренне перемещенные лица.

Еще Новини.LIVE писали, что УВКБ ООН предоставляет помощь на аренду жилья на шесть месяцев в мае 2026 года. Она доступна для внутренне перемещенных лиц и беженцев. Выплаты получат жители в пяти регионах.