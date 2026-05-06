Виплата 10 800 грн: кому з українців передбачена допомога від Естонії у травні

У травні 2026 року представництво "Естонської ради у справах біженців" (ERC) проведе новий збір претендентів на отримання грошової допомоги. Виплати будуть доступні вразливим групам громадян у п'яти українських регіонах.

Кому з українців передбачена допомога від Естонії

Як зазначається, Естонська рада у справах біженців в Україні продовжує реалізовувати програму допомоги для підтримки постраждалого від війни населення, що мешкає на лінії фронту та в інших районах, яких торкнулися бойові дії. Виплати покликані допомогти людям задовольнити базові потреби (їжа, ліки, одяг та гігієна).

Взяти участь у програмі з надання фінпідтримки зможуть домогосподарства у таких областях:

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Сумській;

Запорізькій.

Передбачається, що у програмі пріоритетними будуть такі категорії громадян:

Родини з дітьми до 18 років, які очолює самотня мати/батько; Домогосподарства, де є від трьох дітей до 18 років; Родини з дітьми віком до двох років; Домогосподарства, де є тільки люди похилого віку (від 60 років); Родини, де є люди з інвалідністю 1, 2 групи, хронічними хворобами чи потребують дорогого лікування.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Громадянам передбачене надання грошової допомоги у розмірі 3 600 грн на особу упродовж трьох місяців, оплату здійснять банківським переказом, через відділення банків чи пошту.

Реєстрацію координують через місцеві канали громади та буде доступна онлайн для постраждалих людей у важкодоступних районах. Необхідно стежити на сторінці ERC за відкриттям можливості подати заявку, що з'явиться 8 травня 2026 року (з 10:00 до 15:00).

"Усі вразливості мають бути підтверджені відповідними документами. Відповідність критерію вразливості і його документальне підтвердження є обов’язковою умовою для участі, але не гарантує отримання гуманітарної грошової допомоги. Рішення про попереднє схвалення ґрунтуються на інформації, наданій заявником, який представляє домогосподарство у спілкуванні з командою ERC", — пояснили в організації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Полтавщині передбачається надання фіндопомоги родинам у розмірі 12 300 грн на одну особу. Йдеться про разову виплату, що покриє три місяці основних потреб. Такою нагодою можуть скористатися внутрішньо переміщені особи.

Ще Новини.LIVE писали, що УВКБ ООН надає допомогу на оренду житла на шість місяців у травні 2026 року. Вона доступна для внутрішньо переміщених осіб та біженців. Виплати отримають жителі у п'яти регіонах.