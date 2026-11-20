Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

21 ноября Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC) откроет регистрацию на получение денежной помощи на отопление. Выплаты будут доступны людям, проживающим вблизи линии фронта и в других районах, пострадавших от боевых действий. На них могут рассчитывать семьи, нуждающиеся в особой поддержке.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организации.

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Что нужно знать о зимней помощи от Эстонии

По данным организации, в скором времени подать заявки на гуманитарную денежную "Зимнюю поддержку" смогут пострадавшие от войны жители оккупированных территорий, расположенных близко к линии фронта в следующих областях:

Запорожской;

Херсонской;

Донецкой.

Речь идет о предоставлении помощи на зимний период для обеспечения домов отоплением зимой. Согласно условиям программы, в зависимости от места проживания и пожеланий заявителей помощь может предоставляться как в денежной, так и в натуральной форме (твердое топливо).

При оформлении денежной помощи семьи, которые соответствуют критериям, смогут получить разовую выплату в размере 19 400 грн на отопительный сезон 2026–2027 годов посредством банковского перевода или получения наличных в банковских или почтовых отделениях.

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"Вы можете использовать денежную помощь для приобретения твердого топлива или оплаты услуг по отоплению в соответствии с наиболее насущными потребностями вашего домохозяйства в отоплении. Помощь в натуральной форме предусматривает непосредственное предоставление твердого топлива... Гуманитарная помощь на отопление в зимний период является полностью бесплатной. Вам не нужно платить за ее получение или возвращать полученную помощь", — говорится в сообщении.

Кто может принять участие в программе помощи на отопление зимой

Действие программы рассчитано на особо уязвимые категории населения, определенные постановлением правительства № 1084 от 3 сентября 2026 года. Речь идет о следующих домохозяйствах:

в которых проживает от трех несовершеннолетних детей;

есть дети в возрасте до трех лет;

один из родителей самостоятельно воспитывает детей;

в составе которых есть люди с инвалидностью;

являются внутренне перемещенными лицами;

в составе которых есть дети-сироты/дети, лишенные родительской опеки;

семьи, получающие субсидии/выплаты на твердое топливо;

в составе которых есть безработные пожилые люди, не имеющие права на пенсию;

в составе которых есть люди старше 60 лет с плохим состоянием здоровья.

Как можно будет подать заявку на выплаты

Онлайн-регистрация откроется в 10:00 в субботу, 21 ноября, и будет доступна до 18:00 в воскресенье, 22 ноября 2026 года.

Необходимо предоставить следующие документы:

паспорта гражданин, ID-карты;

свидетельства о рождении для детей;

идентификационные коды;

документы, подтверждающие уязвимость домохозяйства;

банковский счет в формате IBAN.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что при финансовой поддержке фонда UHF граждане могут получить средства на коммунальные услуги, связанные с отоплением жилья. Выплаты доступны для жителей отдельных районов, территориальных громад и населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Деньги можно будет использовать для оплаты отопления.

Также Новини.LIVE писали, что в Запорожской области пожилые люди, которые после 24 февраля 2022 года оформили статус ВПЛ, получат денежную помощь в размере 1 500 грн. Для этого необходимо будет подать документы в военную администрацию. Помощь приурочена к Международному дню пожилых людей.