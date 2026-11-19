Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

До 5 декабря 2026 года в одном из регионов Украины пожилые люди могут получить ежегодную денежную помощь в размере 1 500 грн. Такие выплаты будут предоставляться каждому пенсионеру в семье, если ему исполнилось 60 лет. Для этого необходимо собрать пакет документов и подать его в городскую военную администрацию.

О том, кому предусмотрены выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто и где из тех, кому 60+, получит 1 500 грн

По информации городской военной администрации, начался прием заявлений и документов на выплату ежегодной денежной помощи ко Дню пожилых людей.

Такая возможность доступна для жителей Токмакской городской территориальной громады, которые после 24 февраля 2022 года получили официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) на подконтрольной Украине территории и находятся на территории, подконтрольной украинским властям.

Речь идет о помощи для пожилых людей, которым по состоянию на 1 октября 2026 года исполнилось 60 лет и более.

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Согласно условиям программы, каждому пенсионеру в семье предусмотрено выделение 1 500 грн.

Какие документы необходимы для оформления выплат

Граждане, подпадающие под условия программы, должны собрать специальный пакет документов. При этом скан-копии должны быть заверены лицом, обращающимся за ежегодной денежной помощью, и соответствовать установленным требованиям.

Пожилые люди, обращающиеся за такой помощью впервые, должны предоставить:

заявление установленного образца;

копию паспорта;

выписку из реестра территориальной громады об адресе проживания;

копию идентификационного кода;

копию справки о постановке на учет ВПЛ;

справку из банка с реквизитами открытого счета IBAN для зачисления социальных выплат (ПриватБанк, ОщадБанк, Креди Агриколь Банк, МетаБанк).

Граждане старше 60 лет, которые уже получали подобные выплаты в прошлом году, при отсутствии изменений в персональных данных и документах, должны подать:

заявление установленного образца;

справку из банка с реквизитами открытого счета IBAN для зачисления социальных выплат (ПриватБанк, ОщадБанк, Креди Агриколь Банк, МетаБанк).

В случае обращения супругов за получением пособия заявление может подать один из них, приложив вышеперечисленные документы на каждого из супругов (справку из банка с реквизитами открытого счета IBAN должен предоставить только заявитель) и дополнительно добавить копию свидетельства о браке.

Куда необходимо подавать документы

Все собранные документы на получение денежной помощи ко Дню пожилых людей необходимо подать:

лично в информационный ХАБ Токмакской громады (адрес: г. Запорожье, ул. Патриотическая, 64-Д);

почтовое отделение Укрпочты (адрес: 69005, г. Запорожье, просп. Соборный, 164; Получатель — Токмакская городская военная администрация);

на электронный адрес: tmva@tokmacka-gromada.gov.ua.

Подробную информацию можно уточнить в управлении социальной защиты населения и здравоохранения Токмакского городского совета по телефону: 099 296 31 64.

Документы необходимо предоставить до 5 декабря 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что подать заявку на помощь от УВКБ ООН граждане могут в Белой Церкви Киевской области 20 ноября. Сбор данных для выплат проведет БФ "Право на защиту". Такая возможность касается беженцев и ВПЛ. В рамках программы будут начислять по 3 600 или 4 100 грн на каждого члена семьи в месяц. Продолжительность составит три месяца. Средства поступят одним траншем.

Еще Новини.LIVE писали, что до 25 ноября в Сумском регионе действует программа поддержки, предусматривающая предоставление денежной помощи на базовые жизненные нужды, в частности, на оплату услуг ЖКХ и другие расходы. Каждому члену домохозяйства начислят по 10 800 грн. Важно относиться к уязвимым категориям населения.