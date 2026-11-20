Людина тримає гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

21 листопада Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC) відкриє реєстрацію на отримання грошової допомоги на опалення. Виплати будуть доступні людям, які мешкають неподалік лінії фронту та в інших районах, що потерпають від бойових дій. На них можуть розраховувати родини, які потребують особливої підтримки.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації.

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Що треба знати про зимову допомогу від Естонії

За даними організації, невдовзі подати заявки на гуманітарну грошову "Зимову підтримку" зможуть постраждалі від війни мешканці окупованих територій, близьких до лінії фронту таких областей:

Запорізької;

Херсонської;

Донецької.

Йдеться про надання допомоги на зимовий період для забезпечення домівок опаленням взимку. Згідно з умовами програми, залежно від місця проживання та побажань заявників допомогу можуть надавати як у грошовій, так і в натуральній формі (тверде паливо).

За умови оформлення грошової допомоги родини, які відповідатимуть критеріям, зможуть отримати разову виплату в сумі 19 400 грн на опалювальний сезон 2026-2027 років шляхом банківського переказу або отримання готівки у банківських чи поштових відділеннях.

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"Ви можете використати грошову допомогу для придбання твердого палива або оплати послуг з опалення, відповідно до найбільш нагальних потреб вашого домогосподарства в опаленні. Натуральна допомога передбачає безпосереднє надання твердого палива... Гуманітарна допомога на опалення в зимовий період є повністю безкоштовною. Вам не потрібно платити за її отримання або повертати отриману допомогу", — йдеться у повідомленні.

Хто може долучитися до програми допомоги на опалення взимку

Дія програми розрахована на особливо вразливі категорії населення, визначені постановою уряду № 1084 від 3 вересня 2026 року. Йдеться про такі домогосподарства:

де є від трьох неповнолітніх дітей;

є діти віком до трьох років;

хтось із батьків сам виховує дітей;

у складі яких є люди з інвалідністю;

є внутрішньо переміщеними особами;

у складі яких є діти-сироти/діти, позбавлені батьківського піклування;

родини, які отримують субсидії/виплати на тверде паливо;

у складі є безробітні особи похилого віку, які не мають права на пенсію;

є люди від 60 років з поганим станом здоров’я.

Як можна буде подати заявку на виплати

Онлайн-реєстрація відкриється з 10:00 суботи 21 листопада і буде доступна до 18:00 неділі 22 листопада 2026 року.

Потрібно надати такі документи:

паспорти громадян, ID-картки;

свідоцтва про народження для дітей;

ідентифікаційні коди;

документи, що підтвердять вразливість домогосподарства;

банківський рахунок у форматі IBAN.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за фінансової підтримки фонду UHF громадяни можуть отримати кошти на комунальні послуги, пов’язані з опаленням житла. Виплати доступні для жителів окремих районів, тергромад і населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської областей. Гроші можна буде використати оплату опалення.

Ще Новини.LIVE писали, що у Запорізькій області люди похилого віку, які після 24 лютого 2022 року оформили статус ВПО, отримають грошову допомогу у сумі 1 500 грн. Для цього потрібно буде подати документи до військової адміністрації. Допомога присвячена Міжнародному дню осіб похилого віку.