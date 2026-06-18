ПриватБанк зачислит на карты 2 000 грн в июне: кто может принять участие

Деньги от ПриватБанка: кому выплачивают на карты по 2 000 грн
В июне 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" начислит клиентам на карты денежные компенсации за осуществление определенных финансовых операций в мобильном приложении "Приват24". Известно, что нужно сделать украинцам, чтобы претендовать на бонус в размере около 2 000 грн.
Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.
Кому ПриватБанк начислит на карты 2 000 грн в июне
По сообщению госфинучреждения, речь идет об актуальной акционной программе, в рамках которой предусмотрено начисление кэшбэка за международные переводы с картой Visa от ПриватБанка.
Всех, кто присоединится к акции, ждет возможность принять участие в розыгрыше 2026 грн. При этом каждый участник ежемесячно сможет получать кэшбэк, а максимальная сумма за весь период программы не ограничивается.
"Каждый международный перевод с картой Visa от ПриватБанка — это возможность получить дополнительную финансовую поддержку. Ежемесячно 100 победителей получают по 2026 грн. Регистрируйтесь в акции и осуществляйте переводы, чтобы стать одним из них", — говорится в сообщении.
В акции, которая продлится до 10 июля, могут участвовать все виды срочных денежных переводов и международных платежей. В частности:
- получение/отправка SWIFT-переводов;
- получение/отправка международных Р2Р-переводов с карты на карту Visa через "Приват24";
- получение переводов Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Meest и других.
Правила начисления кэшбэка за переводы в ПриватБанке
Для участия в кэшбэк-программе гражданам необходимо зарегистрироваться на сайте, где проводится акция. После чего надо выполнить следующие условия:
- получить как минимум один международный перевод на карту Visa от ПриватБанка;
- осуществить международный перевод с валютной карты Visa на сумму от 2026 грн (эквивалент);
- в программе могут участвовать все виды срочных переводов и международных платежей, предусмотренных в ПриватБанке.
Осуществлять соответствующие переводы с помощью зарубежных карт Visa можно следующими способами:
- через мобильное приложение "Приват24" в меню "Перевести";
- в веб-версии "Приват24" через меню "Перевод на карту".
Граждане могут осуществлять такие операции с валютными картами ПриватБанка как в долларах, так и в евро.
Важным условием участия в акции является совершеннолетие клиентов, наличие идентификационного кода и активной карты Visa от ПриватБанка (карта для выплат, Универсальная/Универсальная Gold, премиальная).
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Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк рекомендовал некоторым клиентам перейти на новый финансовый номер телефона, к которому привязана карта. Такое требование может быть актуально в том случае, когда невозможно устранить технический сбой в программном обеспечении. С такой проблемой столкнулись некоторые клиенты.