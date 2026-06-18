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Главная Финансы Деньги от ПриватБанка: кому выплачивают на карты по 2 000 грн

Деньги от ПриватБанка: кому выплачивают на карты по 2 000 грн

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Дата публикации 18 июня 2026 07:01
ПриватБанк зачислит на карты 2 000 грн в июне: кто может принять участие
Смартфон и банковское отделение. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года государственное финансовое учреждение  "ПриватБанк" начислит клиентам на карты денежные компенсации за осуществление определенных финансовых операций в мобильном приложении "Приват24". Известно, что нужно сделать украинцам, чтобы претендовать на бонус в размере около 2 000 грн.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Кому ПриватБанк начислит на карты 2 000 грн в июне

По сообщению госфинучреждения, речь идет об актуальной акционной программе, в рамках которой предусмотрено начисление кэшбэка за международные переводы с картой Visa от ПриватБанка.

Всех, кто присоединится к акции, ждет возможность принять участие в розыгрыше 2026 грн. При этом каждый участник ежемесячно сможет получать кэшбэк, а максимальная сумма за весь период программы не ограничивается.

"Каждый международный перевод с картой Visa от ПриватБанка — это возможность получить дополнительную финансовую поддержку. Ежемесячно 100 победителей получают по 2026 грн. Регистрируйтесь в акции и осуществляйте переводы, чтобы стать одним из них", — говорится в сообщении.

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В акции, которая продлится до 10 июля, могут участвовать все виды срочных денежных переводов и международных платежей. В частности:

  • получение/отправка SWIFT-переводов;
  • получение/отправка международных Р2Р-переводов с карты на карту Visa через "Приват24";
  • получение переводов Western Union, MoneyGram, Ria, IntelExpress, PrivatMoney, Meest и других.

Правила начисления кэшбэка за переводы в ПриватБанке

Для участия в кэшбэк-программе гражданам необходимо зарегистрироваться на сайте, где проводится акция. После чего надо выполнить следующие условия:

  • получить как минимум один международный перевод на карту Visa от ПриватБанка;
  • осуществить международный перевод с валютной карты Visa на сумму от 2026 грн (эквивалент);
  • в программе могут участвовать все виды срочных переводов и международных платежей, предусмотренных в ПриватБанке.

Осуществлять соответствующие переводы с помощью зарубежных карт Visa можно следующими способами:

  • через мобильное приложение "Приват24" в меню "Перевести";
  • в веб-версии "Приват24" через меню "Перевод на карту".

Граждане могут осуществлять такие операции с валютными картами ПриватБанка как в долларах, так и в евро.

Важным условием участия в акции является совершеннолетие клиентов, наличие идентификационного кода и активной карты Visa от ПриватБанка (карта для выплат, Универсальная/Универсальная Gold, премиальная).

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк и международная платежная система Paysera запустили возможность получения денежных переводов в новом сервисе. Пользователи Paysera смогут оперативнее отправлять средства из Европы в Украину со смартфонов, используя денежные переводы PrivatMoney.

Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк рекомендовал некоторым клиентам перейти на новый финансовый номер телефона, к которому привязана карта. Такое требование может быть актуально в том случае, когда невозможно устранить технический сбой в программном обеспечении. С такой проблемой столкнулись некоторые клиенты.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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