Україна
Украинцы получают некорректные суммы в платежках за газ —причины

Дата публикации 12 января 2026 08:50
Передача данных газового счетчика — почему возникают некорректные суммы в платежках
Коммунальные платежки на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинским потребителям природного газа могут поступать некорректные данные в коммунальных платежках по объемам голубого топлива. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" имеет определенные правила по обслуживанию, нарушение которых может спровоцировать разногласия.

Об этом говорится в сообщениях в соцсети на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Некорректная информация в платежках за газ

Одна из клиенток Нафтогаза рассказала, что регулярно передает информацию со счетчиков об использованном ресурсе. Однако в счетах по неизвестным причинам указаны другие цифры.

"Почему счет сформирован за 5.11 куб, если я подала 3? 10-7 пока равняется 3. Зачем тогда устанавливали счетчик? Счет 340453621 (Харьков)", — говорится в обращении.

Представитель газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" пообещал выяснить соответствующую проблему лично, поскольку ответ содержит персонализированные данные.

По информации компании, отображение другой информации в коммунальных счетах за газ может возникнуть из-за несвоевременной передачи данных с прибора учета. Согласно правилам, граждане обязаны ежемесячно фиксировать фактические показатели счетчика газа и передавать до 5 числа включительно, даже если в доме никто не проживает.

Именно своевременность передачи данных счетчика газа с 28 по 5 число прямо влияет на формирование объема потребления в платежках с учетом переданных показателей.

Согласно действующему законодательству, в случае неполучения информации со счетчика до 6 числа месяца, следующего за расчетным, и при условии, что прибор не оснащен возможностью дистанционной передачи, оператор ГРМ фактический объем использованного газа определяет расчетным путем. Результат будет зависеть от группы потребления клиента и его среднегодового объема потребления топлива за последний год.

Обязанность граждан передавать информацию со счетчиков предусмотрена пунктом 4 главы 4 раздела ІХ Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от 30.09.2015 № 2494.

"Бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно по состоянию на 01 число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток (до 05 числа включительно) предоставлять их оператору ГРМ способами, определенными договором распределения природного газа", — говорится в постановлении.

Нафтогаз
Скриншот. Источник: Нафтогаз в Fb

Каким образом можно передать информацию со счетчика

Клиенты должны отправлять данные со счетчика до 5 числа включительно одним из вариантов:

  • через личный кабинет в ГК "Нафтогаз Украины";
  • в чат-ботах GASUA в Viber/Telegram;
  • через сообщение на номер 4647;
  • на сайте gas.ua без регистрации;
  • через приложение "Куб".

Ранее мы сообщали, что Нафтогаз может возвращать клиентам деньги за газ в случае ошибочной оплаты. Однако процедура возврата имеет свои особенности.

Также писали, что в этом году украинцам снова будут присылать платежки для оплаты за услугу техобслуживания сетей. Граждане могут уже узнать графики для проведения работ, а также цены.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
