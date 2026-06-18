Молодежная ипотека в Украине: кто может получить кредит на жилье под 7%

Доступное жилье для молодежи: кому дадут ипотеку на льготных условиях
Молодые украинцы смогут обзавестись собственным жильем на довольно льготных условиях. Речь идет о молодежном кредитовании: ставка — 7% годовых, первоначальный взнос — от 6% стоимости жилья, а срок выплаты можно растянуть почти на 20 лет.
Нюансы государственной программы обнародовал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, сообщает Новости.LIVE.
Кто может подать заявку
Программа рассчитана в первую очередь на молодежь. Воспользоваться ею могут:
- молодые семьи;
- одинокие украинцы до 35 лет;
- ученые до 40 лет с докторской степенью.
Подать заявку могут как семьи с детьми, так и те, кто пока живет один.
Основные условия
Претендовать на льготные квадратные метры могут те, кто официально стоит на квартирном учете или не имеет собственного жилья.
Но даже если жилье есть, но оно небольшое — до 13,65 кв. м на человека, это не станет препятствием.
Исключение сделано и для жилья, оставшегося на оккупированных или прифронтовых территориях — оно не учитывается.
Также известно о важном нюансе: после оплаты ежемесячного взноса по кредиту у человека должен оставаться доход не ниже прожиточного минимума.
Сколько денег можно получить
Сумма кредита зависит от того, какую квартиру выбирает человек. Существуют так называемые нормативы площади:
- 52,5 кв. м — на одного или двух человек;
- 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи.
Если жилье дороже или больше нормы — разницу придется доплатить самостоятельно.
Как оформить: пошаговая инструкция
- Начать процесс можно онлайн через официальный сайт Госмолодежного жилищного агентства или обратившись лично в его региональное отделение.
- Подготовка документов. Потребуется стандартный набор: паспорт, ИНН, справки о доходах, составе семьи и подтверждение того, что вы стоите на квартирном учете.
- Ожидание очереди: поскольку программа работает по очереди в пределах выделенного бюджета, после проверки документов придется подождать финансирования.
- Как только подойдет ваша очередь и фонд одобрит выделение средств, вы выбираете жилье. Далее специалисты проверяют документы на недвижимость.
- После согласования подписываются договоры, оформляется сам кредит, и банк перечисляет средства продавцу жилья.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят изменить правила возврата кредитов. Банки просят упростить взыскание долгов и вернуть начисление процентов и штрафов. Также предлагается быстрее решать такие дела в судах и разрешить изъятие ипотечного жилья.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие и их семьи могут не платить проценты по кредитам, а также штрафы и пени за просрочку. Но основную сумму долга все равно нужно вернуть полностью. Для этого необходимо обратиться к кредитору с заявлением и документами о службе.