Молодежная ипотека в Украине: кто может получить кредит на жилье под 7%

Мужчина и женщина у ноутбука, окна многоэтажного дома. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE



Молодые украинцы смогут обзавестись собственным жильем на довольно льготных условиях. Речь идет о молодежном кредитовании: ставка — 7% годовых, первоначальный взнос — от 6% стоимости жилья, а срок выплаты можно растянуть почти на 20 лет.

Нюансы государственной программы обнародовал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству, сообщает Новости.LIVE.

Кто может подать заявку

Программа рассчитана в первую очередь на молодежь. Воспользоваться ею могут:

молодые семьи;

одинокие украинцы до 35 лет;

ученые до 40 лет с докторской степенью.

Подать заявку могут как семьи с детьми, так и те, кто пока живет один.

Основные условия

Претендовать на льготные квадратные метры могут те, кто официально стоит на квартирном учете или не имеет собственного жилья.

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Но даже если жилье есть, но оно небольшое — до 13,65 кв. м на человека, это не станет препятствием.

Исключение сделано и для жилья, оставшегося на оккупированных или прифронтовых территориях — оно не учитывается.

Также известно о важном нюансе: после оплаты ежемесячного взноса по кредиту у человека должен оставаться доход не ниже прожиточного минимума.

Сколько денег можно получить

Сумма кредита зависит от того, какую квартиру выбирает человек. Существуют так называемые нормативы площади:

52,5 кв. м — на одного или двух человек;

21 кв. м — на каждого следующего члена семьи.

Если жилье дороже или больше нормы — разницу придется доплатить самостоятельно.

Как оформить: пошаговая инструкция

Начать процесс можно онлайн через официальный сайт Госмолодежного жилищного агентства или обратившись лично в его региональное отделение. Подготовка документов. Потребуется стандартный набор: паспорт, ИНН, справки о доходах, составе семьи и подтверждение того, что вы стоите на квартирном учете. Ожидание очереди: поскольку программа работает по очереди в пределах выделенного бюджета, после проверки документов придется подождать финансирования. Как только подойдет ваша очередь и фонд одобрит выделение средств, вы выбираете жилье. Далее специалисты проверяют документы на недвижимость. После согласования подписываются договоры, оформляется сам кредит, и банк перечисляет средства продавцу жилья.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят изменить правила возврата кредитов. Банки просят упростить взыскание долгов и вернуть начисление процентов и штрафов. Также предлагается быстрее решать такие дела в судах и разрешить изъятие ипотечного жилья.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что военнослужащие и их семьи могут не платить проценты по кредитам, а также штрафы и пени за просрочку. Но основную сумму долга все равно нужно вернуть полностью. Для этого необходимо обратиться к кредитору с заявлением и документами о службе.