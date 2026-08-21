“єОселя” стане вигіднішою для батьків: за кожну дитину хочуть знижувати ставку

Мати з дитиною. Фото: УНІАН

Якщо в родині з’являється дитина, щомісячний платіж за іпотекою може стати меншим. Український уряд планує змінити правила "єОселі" так, щоб відсоткова ставка залежала від кількості дітей. Наприклад, після народження першої дитини її хочуть знизити, а після появи наступної — зменшити ще більше. Так хочуть стимулювати народжуваність в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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За словами Корецького, уряд працює над тим, щоб родини з дітьми отримували нижчу відсоткову ставку за кредитом на житло.

"Наприклад, в "єОселі" найближчим часом будуть зменшені відсотки для дитини, потім на наступну дитину — тобто ще буде менше", — сказав прем’єр.

Тобто йдеться про градацію ставки залежно від кількості дітей. Поява дитини має давати родині вигідніші умови кредитування, а наступна дитина — ще нижчу ставку. При цьому конкретних відсотків, на які планують зменшувати ставку, уряд поки не назвав. Корецький зазначив, що зміни мають з’явитися найближчим часом.

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Навіщо уряд хоче змінити програму

Зміни до "єОселі" уряд розглядає в контексті демографічної політики.

"Народжуваність впала — це також факт, фокус на цьому є", — заявив Корецький. За його словами, підтримка сімей із дітьми має стати одним із напрямів роботи уряду, а економічні стимули є частиною цієї політики.

Прем’єр також сказав, що щодо підтримки дітей уряд готує великий комплекс задач і фокусів, зокрема економічні програми.

Що ще планують для сімей із дітьми

Окремо Корецький повідомив, що уряд розглядає й інші інструменти підтримки демографії. Зокрема, найближчим часом має бути презентований формат допомоги, пов’язаний із народженням дітей.

Корецький зазначив, що уряд розбирається із ситуацією, коли сім’я, у якій мати була вагітною, виїжджає з тимчасово окупованої території, а дитина народжується вже на підконтрольній Україні території. За нинішньою ситуацією, про яку він говорив у парламенті, така дитина не вважається ВПО.

За словами прем’єра, уряд працює над цим питанням, щоб врегулювати ситуацію.

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