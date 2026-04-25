Энергооборудование с 30% скидкой: какие условия в Ощадбанке

Дата публикации 25 апреля 2026 06:01
Ощадбанк возобновил предоставление кредитов на энергооборудование: как получить до 30% компенсации
Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "Ощадбанк" вернуло возможность оформления кредитов по государственной программе поддержки домохозяйств. Украинцы могут получить до 30% компенсации за оборудование для обеспечения собственной энергонезависимости.

О том, какие условия предусмотрены для клиентов, рассказывает издание Новини.LIVE.

Условия предоставления кредитов на энергооборудование в Ощадбанке

По информации банка, программу покупки в кредит альтернативных источников энергии реализуют с государственной поддержкой. Банк вместе с правительством поможет приобрести: солнечные панели, ветровые установки, инверторы, аккумуляторы и генераторы.

При покупке оборудования резервного и автономного электропитания предусмотрены следующие компенсации:

  1. Генератор (дизельный/бензиновый/газовый или двухтопливный) (государство компенсирует часть основной суммы в 20%);
  2. Гибридная система электроснабжения (покроют часть основной суммы в 25%);
  3. Гибридная система электроснабжения и генератор (дизельный/бензиновый/газовый или двухтопливный) (компенсируют 30% основной суммы).

Валюта кредита на энергооборудование — гривна, сумма кредита стартует с 10 000 до 480 000 грн со сроком от одного до десяти лет.

Процентная ставка (для клиентов) в течение первого года кредитования составит 0% годовых, во время второго — 5% годовых, в течение третьего — 7% годовых, начиная с четвертого года кредитования и до конца действия кредита — полная оплата по ставке UIRD 3+7.

Кредит не требует залога, а разовая комиссия составляет 1,5% от суммы кредита (за счет собственных средств).

Правила кредитования. Источник: Ощадбанк

Кто и как может оформить кредит в Ощадбанке

Согласно условиям государственной программы финансовой поддержки, оформить кредит с 30% компенсацией за оборудование для обеспечения собственной энергонезависимости могут такие клиенты:

  • владельцы частных домов до 300 квадратных метров;
  • размер дохода заявителя должен быть в пределах установленного критерия.

В Ощадбанке отметили, что 71% рынка энергокредитов приходится на физлиц. В прошлом году было оформлено 8 000 кредитов на 1,5 млрд грн и теперь тысячи домохозяйств имеют автономное питание.

Детали по подаче заявки можно узнать в любом отделении Ощадбанка или по телефону: 0 800 210 800.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие действуют условия предоставления помощи "СвітлоДім" через Ощадбанк. Речь идет о государственной программе, предусматривающей финансовую поддержку жителям многоквартирных домов для автономного питания.

Еще Новини.LIVE писали, что клиенты Ощадбанка могут оформить выплаты на детей до одного года, достаточно лишь открыть спецсчет. В банке предупредили, что проблемы могут ждать в открытии счета, если заявитель выехал в другой регион. В таком случае нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда.

кредиты Ощадбанк деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
