Енергообладнання з 30% знижкою: які умови в Ощадбанку

Енергообладнання з 30% знижкою: які умови в Ощадбанку

Дата публікації: 25 квітня 2026 06:01
Ощадбанк поновив надання кредитів на енергообладнання: як отримати до 30% компенсації
Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" повернула можливість оформлення кредитів за державною програмою підтримки домогосподарств. Українці можуть отримати до 30% компенсації за обладнання для забезпечення власної енергонезалежності.

Про те, які умови передбачені для клієнтів, розповідає видання Новини.LIVE.

Умови надання кредитів на енергообладнання в Ощадбанку

За інформацією банку, програму купівлі у кредит альтернативних джерел енергії реалізують з державною підтримкою. Банк разом з урядом допоможе придбати: сонячні панелі, вітрові установки, інвертори, акумулятори та генератори.

Під час купівлі обладнання резервного та автономного електроживлення передбачені такі компенсації:

  1. Генератор (дизельний/бензиновий/газовий або двопаливний) (держава компенсує частину основної суми у 20%);
  2. Гібридна система електропостачання (покриють частину основної суми у 25%);
  3. Гібридна система електропостачання та генератор (дизельний/бензиновий/газовий або двопаливний) (компенсують 30% основної суми).

Валюта кредиту на енергообладнання — гривня, сума кредиту стартує з 10 000 до 480 000 грн з терміном від одного до десяти років.

Відсоткова ставка (для клієнтів) упродовж першого року кредитування становитиме 0% річних, під час другого — 5% річних, протягом третього — 7% річних, починаючи з четвертого року кредитування і до кінця дії кредиту — повна оплата за ставкою UIRD 3+7.

Кредит не вимагає застави, а разова комісія становить 1,5% від суми кредиту (за рахунок власних коштів).

Ощадбанк
Правила кредитування. Джерело: Ощадбанк

Хто і як може оформити кредит в Ощадбанку

Згідно з умовами державної програми фінансової підтримки, оформити кредит з 30% компенсацією за обладнання для забезпечення власної енергонезалежності можуть такі клієнти:

  • власники приватних будинків до 300 квадратних метрів;
  • розмір доходу заявника повинен бути у межах встановленого критерію.

В Ощадбанку наголосили, що 71% ринку енергокредитів припадає на фізосіб. Минулого року було оформлено 8 000 кредитів на 1,5 млрд грн і тепер тисячі домогосподарств мають автономне живлення.

Деталі щодо подачі заявки можна дізнатися у будь-якому відділенні Ощадбанку або за номером телефону: 0 800 210 800.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які діють умови надання допомоги "СвітлоДІМ" через Ощадбанк. Йдеться про державну програму, що передбачає фінансову підтримку жителям багатоквартирних будинків для автономного живлення.  

Ще Новини.LIVE писали, що клієнти Ощадбанку можуть оформити виплати на дітей до одного року, достатньо лише відкрити спецрахунок. У банку попередили, що проблеми можуть чекати у відкритті рахунку, якщо заявник виїхав в інший регіон. У такому випадку потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
