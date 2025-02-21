Цены на электричество с 1 марта — кто будет платить сниженный тариф

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине значительно подорожала электрическая энергия во время войны, только в прошлом году на 63%. Пересматривать цены с 1 марта 2025 года власти не будут, а некоторые из потребителей смогут получить скидки почти в половину фиксированной стоимости.

Об этом говорится в постановлении правительства № 632.

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Сниженный тариф на электроэнергию с 1 марта

Согласно постановлению, общий тариф на электричество в стране составляет 4,32 грн за кВт-ч. Однако, если у потребителей установлено электрическое отопление (по проекту, а не просто используется электрообогреватель), то смогут платить по сниженному тарифу.

Так, за потребленные 2 тыс. кВт-ч в месяц льготная стоимость будет составлять 2,64 грн за 1 кВт-ч, тогда как полный тариф в 4,32 грн начнут начислять за 1 кВт-ч только за объем, превышающий 2 тыс. кВт-ч.

Соответствующий льготный тариф для граждан будет действовать исключительно в отопительный период 2024-2025: с 1 октября по 30 апреля. Даже если в марте гражданин не будет использовать отопление, то все равно будет оставаться право воспользоваться сниженным тарифом.

Кто еще сможет платить за свет меньше

Для того, чтобы сэкономить на оплате за электроэнергию, украинцы могут перейти на льготный тариф "день-ночь".

Тарифы для двухзонных счетчиков работают следующим образом:

с 07:00 до 23:00 часов — 4,32 гривны за кВт-час;

с 23:00 до 07:00 часов — 2,16 гривны за кВт-ч.

Ранее мы рассказывали, что в Украине продолжает действовать запрет на повышение цен на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. То есть стоимость ряда коммунальных услуг будет неизменной.

Также мы писали, что по словам главы комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, правительство пока не планирует обновлять цены на основные коммунуслуги. В частности, до конца сезона не будут пересматривать цену на электроэнергию, природный газ, воду и отопление.