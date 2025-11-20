Услуга за распределение газа — кто может не платить и какие будут цены в 2026 году

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине гражданам уже несколько лет подряд поступает отдельная коммунальная платежка, в которой указывается сумма за услугу по распределению природного газа. В 2026 году стоимость может измениться, учитывая показатель потребления за предыдущий год, а также некоторые могут вообще не платить за соответствующий сервис.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на один из филиалов "Газсети".

Как изменятся цены за услугу по доставке газа

С 1 января 2026 года традиционно изменится система начисления за доставку газа. Учитывая это, в платежках за распределение будут новые суммы за предыдущий "газовый год".

Именно от потребленного объема в период с 1 октября 24-го по 30 сентября 2025 года уже будет зависеть то, сколько клиенты будут платить за распределение с января 2026-го.

Определять сумму ежемесячного платежа будут следующим образом: годовой объем потребления газа (с октября 2024 по 30 сентября 2025-го) будут умножать на тариф, установленный для конкретного региона, ведь он разный у каждого оператора ГРМ. Сумму поделят на 12 месяцев.

В то же время, региональные тарифы на доставку останутся на прежнем уровне. Таким образом, снизится плата или возрастет в 2026 году, будет зависеть исключительно от индивидуального объема потребления за предыдущий год.

Граждане должны платить за доставку газа, ведь благодаря второй платежке у газовиков есть возможность осуществлять обслуживание и обеспечивать нужное давление в сети.

Средства идут на поддержку энергофронта страны, ведь за них покупают материалы/оборудование для ремонтов сетей, обеспечивают функционирование аварийно-диспетчерских служб и гарантируют выплату зарплаты работникам.

Кто может не платить за доставку газа

Некоторые граждане могут не платить за распределение природного газа. Такое право имеют исключительно те, кто им не пользуется. Речь идет о потребителях, которые временно не проживают в доме, или являются владельцами жилья, подвергшегося повреждениям.

При таких условиях можно обратиться в компанию с просьбой остановить начисление сумм, ведь такие домохозяйства на бумагах считаются подключенными к сетям. В частности, надо подать заявление с просьбой физического отсоединения от сети и документ, который может свидетельствовать о непроживании в жилье.

