Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Користувачі мобільного застосунку державного "Ощадбанку" можуть убезпечити себе від зайвих та необґрунтованих витрат. За окремими тарифами клієнти щороку витрачають від 300 грн за одну з послуг. Тоді як її можна відключити, перейшовши на безкоштовний аналог.

Про те, яка послуга є необов'язковою, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Що варто знати про миттєві сповіщення в Ощадбанку

За інформацією банку, послуга "Сповіщення про транзакції" представлена в Ощадбанку кількома різновидами, які відрізняються за вартістю, а деякі є безкоштовними.

Сервіс інформування клієнтів щодо руху коштів та поточного стану банківського рахунку передбачає автоматичне надсилання повідомлень про всі фінансові дії:

зарахування коштів;

фінансові списання;

здійснення безготівкових розрахунків;

зняття готівки.

У таких повідомленнях міститься детальна інформація про суму, час фіноперації та залишок на рахунку.

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Йдеться про зручну систему миттєвих сповіщень, що дає змогу у режимі реального часу тримати на контролі всі операції за картками в Ощадбанку.

Загалом у банку передбачені такі канали надходження повідомлень про фінансові операції за рахунком:

SMS-інформування — послуга відправлення повідомлень через мобільну мережу. Viber-інформування — альтернатива SMS, завдяки якій повідомлення надходять у месенджер. Push-повідомлення — сповіщення, які надходять у банківський застосунок за наявності інтернету. Повідомлення Email — інформування відбувається через електронну пошту.

Клієнтові під час оформлення картки надається право самостійно обирати тип інформування. Це можна зробити у мобільному застосунку через "налаштування" картки:

у меню обрати опцію "Ще";

перейти в "Налаштування";

відкрити пункт "Повідомлення";

обрати необхідний варіант сповіщення.

Як не переплачувати на інформування в Ощадбанку

Зокрема, цьогоріч діють підвищені ціни за окремими тарифними планами. Подорожчали повідомлення для:

дебетових карток "Моя картка";

кредитних карток за пакетом "MORE";

дитячих карток "Лайк'ю".

Коштує інформування від банку про фіноперації, залежно від типу, так:

Повідомлення у Viber — до 25 грн/місяць, за рік — 300 грн.

SMS-сповіщення — до 40 грн/місяць, за рік — 480 грн.

Тоді як Push-повідомлення, які надходять безпосередньо у мобільний застосунок банку за наявності інтернету, є безкоштовними. Через це клієнтам, які не хочуть переплачувати, доцільно перейти на послугу інформування, яка не передбачає плату.

Як відмовитись від платних сповіщень від Ощадбанку

Клієнтам під час відкриття картки необхідно одразу обрати Push-сповіщення у застосунку "Мобільний Ощад".

Якщо інші канали інформування вже підключені, то з цим питанням рекомендують звернутися до відділення, де фахівці остаточно вимкнуть SMS-повідомлення.

Уточнити відповідне питання також можна, зателефонувавши до банку зі свого фінансового номера: 0 800 210 800 (безплатно по Україні).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку можна частково повернути гроші за оплату послуг. До кінця грудня клієнтам нараховуватимуть кешбек за кожну покупку до 40% від розміру операції. На найбільший кешбек можуть розраховувати власники карт Mastercard World Elite.

Ще Новини.LIVE писали про те, чи функціонуватимуть в Ощадбанку старі карти у разі завершення терміну дії цього місяця. У банку рекомендували уточнити відповідну інформацію в оператора. Клієнти можуть звернутися у контакт-центр за номерами телефонів як з-за кордону, так і в країні.