Единовременная денежная помощь по инвалидности для военнослужащих: сколько выплачивают в мае 2026 года

В Украине военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы, в случае установления инвалидности имеют право на единовременную денежную помощь. Сумма выплат зависит от размера прожиточного минимума.

Об условиях получения и суммах ЕДП по инвалидности для военнослужащих рассказали в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Кто имеет право на получение ЕДП

Единовременную денежную помощь выплачивают:

военнослужащим, а также лицам, уволенным с военной службы, которые получили ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) или с прохождением военной службы — в случае установления инвалидности;

военнослужащим, получившим ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) — в случае установления частичной утраты трудоспособности;

лицам, уволенным с военной службы, при условии, что частичная утрата трудоспособности в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины), установлена в течение 3 месяцев после увольнения со службы.

В назначении ЕДП могут отказать, если инвалидность или частичная потеря трудоспособности военнослужащего стали следствием совершения им уголовного или административного правонарушения, пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, умышленного самоповреждения.

Размер ЕДП в 2026 году

Расчет единовременной денежной помощи осуществляется на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 3 328 грн.

Сумма выплат для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, инвалидность которых связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины:

I группа — 1 331 200 грн;

II группа — 998 400 грн;

III группа — 832 000 грн.

Для военнослужащих и лиц уволенных с военной службы, инвалидность которых наступила в связи с прохождением военной службы:

I группа — 399 360 грн;

II группа — 299 520 грн;

III группа — 232 960 грн.

При частичной утрате трудоспособности, если это связано с выполнением обязанностейобязанностей военной службы (защитой Родины), в зависимости от процента ее потери, предусмотрены выплаты в размере от 70-кратного прожиточного минимума (232 960 грн) военнослужащим, утратившим трудоспособность вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания, а также лицам, уволенным с военной службы, которым потеря трудоспособности установлена не позднее, чем через 3 месяца после увольнения.

