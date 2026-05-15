Пожизненная пенсия за выслугу лет для военных: кто имеет право и каким будет размер выплат

В Украине военнослужащие имеют право на пожизненную пенсию при наличии установленной выслуги на военной службе. Она назначается при наличии ряда условий. Выплаты начисляются индивидуально.

Как начисляется пенсия за выслугу лет военнослужащим, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, передают Новини.LIVE.

Кому назначается пожизненная пенсия

Право на такую пенсию имеют военнослужащие (кроме срочников) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, которые проходили службу в:

органах внутренних дел;

Национальной полиции;

Государственном бюро расследований;

Национальном антикоррупционном бюро Украины;

Службе судебной охраны;

Государственной пожарной охране;

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины;

органах и подразделениях гражданской защиты;

налоговой милиции;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Выйти на пенсию можно независимо от возраста, если на день увольнения лицо имеет 25 и более календарных лет выслуги, или по достижении 45 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет служба.

Сумма пенсионных выплат

Размер пенсионного обеспечения военнослужащих зависит от продолжительности службы и оснований увольнения.

Для военных, имеющих 20 и более лет выслуги, пенсия назначается в размере 50% от суммы денежного обеспечения.

В то же время для тех, кто уволился по возрасту или по состоянию здоровья, а также для отдельных категорий работников полиции, Службы судебной охраны, ГБР, НАБУ и органов гражданской защиты, этот показатель составляет 55%.

За каждый год службы более 20 лет предусмотрено дополнительное увеличение пенсии — на 3% от денежного обеспечения.

Отдельные условия действуют для людей со страховым стажем от 25 лет, если не менее 12 лет и 6 месяцев из этого периода приходится на службу. В таком случае пенсия составляет 50% денежного обеспечения, а за каждый полный год стажа сверх установленного минимума добавляется еще по 1%.

При этом законодательством установлено ограничение: максимальный размер военной пенсии не может превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения.

Исключение предусмотрено для участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Лица, отнесенные к первой категории пострадавших, могут получать пенсию в размере 100% денежного обеспечения, а второй категории — 95%.

