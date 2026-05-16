Одноразова грошова допомога по інвалідності для військовослужбовців: скільки виплачують у травні 2026 року

В Україні військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби, у разі встановлення інвалідності мають право на одноразову грошову допомогу. Сума виплат залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Про умови отримання та суми ОГД по інвалідності для військовослужбовців розповіли у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

Хто має право на отримання ОГД

Одноразову грошову допомогу виплачують:

військовослужбовцям, а також особам, звільненим з військової служби, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини) або з проходженням військової служби — у разі встановлення інвалідності;

військовослужбовцям, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, які пов’язані з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини) — у разі встановлення часткової втрати працездатності;

особам, звільненим з військової служби, за умови, що часткову втрату працездатності у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини), встановлено протягом 3 місяців після звільнення зі служби.

У призначенні ОГД можуть відмовлять, якщо інвалідність чи часткова втрата працездатності військовослужбовця стали наслідком вчинення ним кримінального чи адміністративного правопорушення, перебування в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, умисного самоушкодження.

Розмір ОГД у 2026 році

Розрахунок одноразової грошової допомоги здійснюється на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 3 328 грн.

Сума виплат для військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, інвалідність яких пов’язана з виконанням обов'язків військової служби або захистом Батьківщини:

I група — 1 331 200 грн;

II група — 998 400 грн;

III група — 832 000 грн.

Для військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби, інвалідність яких настала у зв’язку з проходженням військової служби:

I група — 399 360 грн;

II група — 299 520 грн;

III група — 232 960 грн.

При частковій втраті працездатності, якщо це пов’язано з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини), залежно від відсотка її втрати, передбачені виплати у розмірі від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 960 грн) військовослужбовцям, які втратили працездатність внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання, а також особам, звільненим з військової служби, яким втрату працездатності встановлено не пізніше, ніж через 3 місяці після звільнення.

