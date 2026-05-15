Денежная помощь жителям Киева: кто получит выплаты в мае

Люди на улицах Киева, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ко Дню Киева, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье мая, почти 35 тысяч жителей столицы, нуждающихся в дополнительной социальной помощи, получат разовые денежные выплаты в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам". На реализацию этой инициативы из бюджета столицы планируют выделить около 30 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА, передают Новини.LIVE.

Кому и сколько выплатят в мае

Поддержку окажут социально уязвимым категориям населения, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и требуют дополнительного внимания со стороны города.

Так, материальную помощь в размере 1 500 грн выплатят:

праведникам Бабьего Яра;

участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы с сентября по ноябрь 1941 года;

ветеранам подпольно-партизанского движения;

родителям и матерям погибших в мирное время солдат срочной службы.

По 1 000 грн получат:

Читайте также:

репрессированные и члены их семей, которые были принудительно переселены;

лица, получающие пособие на детей с инвалидностью подгруппы А;

дети-сироты;

лица, которые являются получателями временной помощи на детей без родительской опеки.

Материальную помощь в сумме 800 грн начислят лицам, которые получают:

государственную социальную помощь на детей с инвалидностью;

социальную пенсию на детей с инвалидностью;

помощь на тяжелобольных детей;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощь при усыновлении ребенка;

государственную социальную помощь детям умершего кормильца;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

пенсию в связи с потерей кормильца, назначенную детям;

государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

В КГГА отметили, что лица, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат одну помощь в большем размере. Горожанам, которые находятся на полном государственном содержании, единовременная адресная материальная помощь не выплачивается.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы в течение полугода будут получать по 1 500 грн денежной помощи ежемесячно. Выплата осуществляется по программе от представительства Красного Креста. Проект призван помочь с базовыми потребностями во время войны.

Также Новини.LIVE писали, что жителям отдельных регионов Украины предоставят до 20 000 евро. Заявки принимает Международная организация по миграции. Программа реализуется при финподдержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.