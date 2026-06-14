Единовременное пособие ко Дню Независимости в 2026 году: когда и кому его выплатят

Женщина пересчитывает деньги, люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году единовременное пособие ко Дню Независимости Украины получат больше граждан. Выплаты будут начисляться автоматически. Стало известно, когда именно украинцы начнут получать деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 13 мая 2026 года № 602.

Как будут начислять финансовую помощь ко Дню Независимости

В августе доплату получат:

пенсионеры, которым назначили пожизненное денежное обеспечение;

получатели жилищных субсидий или льгот на оплату ЖКХ, не имеющие отношения к военной службе.

Дополнительные деньги этим категориям граждан начислят вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой.

Ветеранам войны на военной службе, в том числе пенсионерам или получателям жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, помощь поступит на счета воинских частей, учреждений и организаций.

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Люди, претендующие на денежную помощь, но при этом не являющиеся пенсионерами, не пользующиеся жилищными субсидиями и льготами и не находящиеся в армии, получат деньги после обращения в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

При этом в госструктуре ранее объясняли, что если у граждан появится основание для получения выплат до 24 августа 2026 года, и они не получат деньги до 1 октября, то такие украинцы могут обратиться с заявлением о выплате в орган ПФУ. Свои выплаты они получат до 1 ноября.

Денежная помощь ко Дню Независимости в 2026 году

Размер выплат будет следующим:

по 3100 гривен получат украинцы с особыми заслугами перед Родиной;

по 1000 гривен — участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети заключенных в лагерях;

по 650 гривен — родственники погибших защитников, вдовцы и вдовы умерших/погибших участников боевых действий;

по 450 гривен — участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы, дети партизан.

Денежная помощь предусмотрена и для людей с инвалидностью:

для первой группы — 3100 гривен;

для второй группы — 2900 гривен;

для третьей группы — 2700 гривен.

Оформить выплаты можно в сервисных центрах ПФУ или Центрах предоставления административных услуг, подать запрос дистанционно через портал фонда.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцам в пяти областях выплатят новую финансовую помощь. Денежную поддержку гражданам обеспечивают БФ "Право на захист и Гуманитарный фонд для Украины. Размер выплат составит более 12 000 гривен на одного человека.

Еще Новини.LIVE писали, что семьи гражданских лиц, погибших в результате российских обстрелов, могут оформить единовременную выплату. Деньги выплачивают жителям Днепропетровской области. Они получают по 300 000 гривен.