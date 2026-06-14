Одноразова допомога на День Незалежності у 2026 році: коли й кому виплатять

Жінка перераховує гроші, люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році одноразову допомогу до Дня Незалежності України отримає більше громадян. Виплати нараховуватимуть автоматично. Відомо, коли саме українці почнуть отримувати гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року № 602.

Як нараховуватимуть фіндопомогу до Дня Незалженості

У серпні доплату отримають:

пенсіонери, які мають довічне грошове забезпечення;

отримувачі житлових субсидій або пільг на оплату ЖКП, хто не дотичний до військової служби.

Додаткові гроші цим категоріям громадян нарахують разом з пенсією, житловою субсидією або пільгою.

Ветеранам війни на військовій служби, у тому числі пенсіонерами або отримувачами житлових субсидій чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг, допомога надійде на рахунки військових частин, установ та організацій.

Людям, які претендують на грошову допомогу, але при цьому вони не є пенсіонерами, не користуються житловими субсидіями та пільгами і не в армії — гроші отримають після зверення до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ).

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При цьому у держструктурі раніше пояснювали, що якщо у громадян з’явиться підстава для отримання виплат до 24 серпня 2026 року, у разі якщо вони не отримають гроші до 1 жовтня, то такі українці можуть вернутися із заявою про виплату до органу ПФУ. Свої виплати вони отримають до 1 листопада.

Грошова допомога до Дня Незалежності у 2026 році

Розмір виплат буде наступним:

по 3 100 гривень отримають українці з особливими заслугами перед Батьківщиною;

по 1000 гривень — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув'язнених у таборах;

по 650 гривень — рідні загиблих захисників, вдівці та вдови померлих/загиблих учасників бойових дій;

по 450 гривень — учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів.

Грошова допомога передбачена й для людей з інвалідністю:

для першої групи — 3100 гривень;

для другої групи — 2900 гривень;

для третьої групи — 2700 гривень.

Оформити виплати можна у сервісних центрах ПФУ чи Центрах надання адміністративних послуг, подати запит дистанційно через портал фонду.

Як повідомляли Новини.LIVE, українцям у п’яти областях виплатять нову фінансову допомогу. Грошову підтримку для громадян забезпечують БФ "Право на захист" та Гуманітарний фонд для України. Розмір виплат становитиме понад 12 000 гривень на одну особу.

Ще Новини.LIVE писали, що родини цивільних громадян, які померли внаслідок російських обстрілів, можуть оформити одноразову виплату. Гроші виплачують мешканцям Дніпропетровщини. Вони отримують по 300 000 гривень.