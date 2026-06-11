Выплаты по инвалидности вследствие войны: какие суммы получат ветераны в 2026 году

Военнослужащий с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ветераны, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Размер выплаты зависит от установленной группы инвалидности и в 2026 году может превышать 1,3 млн грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Министерства по делам ветеранов.

Кто имеет право на выплату

Помощь получают те, кому официально установлен статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Речь идет о категориях, определенных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также о наличии соответствующего удостоверения.

Сколько можно получить

Размер выплат привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц. В 2026 году он составляет 3 328 грн.

Далее все рассчитывается по группам инвалидности:

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I группа — 400 прожиточных минимумов: 1 331 200 грн

II группа — 300 прожиточных минимумов: 998 400 грн

III группа — 250 прожиточных минимумов: 832 000 грн

Сумма разовая. Ее выплачивают после официального присвоения статуса.

Какие документы нужно подать

Чтобы получить помощь, подается заявление и пакет документов:

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

выписка из решения ЭКОПФ или справка МСЭК;

паспорт;

РНОКПП (или отметка об отказе);

банковские реквизиты;

документы представителя — если заявление подает не сам заявитель.

Куда обращаться

Заявление подается в то ведомство, где человек проходил службу или состоит на учете.

Это может быть:

Министерство обороны Украины;

Министерство внутренних дел Украины;

Служба безопасности Украины;

Министерство по делам ветеранов Украины;

другие силовые или правоохранительные органы.

Также есть более удобный вариант — Центры предоставления административных услуг, в которые можно обратиться независимо от места регистрации.

Если вы подаете документы в Министерство по делам ветеранов, это можно сделать как лично, так и по почте по адресу: ул. Крещатик, 34, Киев, 01001.

Ранее Новини.LIVE писали о единовременной выплате для украинок со званием "Мать-героиня". В 2026 году ее размер превышает 33 тысячи гривен и зависит от прожиточного минимума. Такое звание присваивается матерям, воспитавшим пятерых и более детей до 8 лет, в том числе усыновленных.

Также Новини.LIVE сообщали, что благотворительный фонд "Право на защиту" открыл прием заявок на денежную помощь для украинцев в прифронтовых регионах. Выплаты могут достигать 12 300 грн на одного человека в зависимости от ситуации в семье. Программу финансирует Гуманитарный фонд для Украины, а подать заявку могут жители пяти областей, в частности ВПЛ и местные жители с низким доходом.