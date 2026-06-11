Гроші за інвалідність внаслідок війни: які суми отримають ветерани у 2026 році

Одноразова допомога для ветеранів: кому нарахують майже 1 млн гривень
Ветерани та ветеранки, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від встановленої групи інвалідності й у 2026 році може сягати понад 1,3 млн грн.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Міністерства у справах ветеранів.
Хто має право на виплату
Допомогу отримують ті, кому офіційно встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
Йдеться про категорії, визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також наявність відповідного посвідчення.
Скільки можна отримати
Розмір виплат прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він становить 3 328 грн.
Далі все рахується за групами інвалідності:
- І група — 400 прожиткових мінімумів: 1 331 200 грн
- ІІ група — 300 прожиткових мінімумів: 998 400 грн
- ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів: 832 000 грн
Сума разова. Її виплачують після офіційного призначення статусу.
Які документи потрібно подати
Щоб отримати допомогу, подається заява та пакет документів:
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- витяг із рішення ЕКОПФ або довідка МСЕК;
- паспорт;
- РНОКПП (або відмітка про відмову);
- банківські реквізити;
- документи представника — якщо подає не сам заявник.
Куди звертатися
Звернення подають у те відомство, де людина проходила службу або перебуває на обліку.
Це може бути:
- Міністерство оборони України;
- Міністерство внутрішніх справ України;
- Служба безпеки України;
- Міністерство у справах ветеранів України;
- інші силові або правоохоронні органи.
Також є зручніший варіант — Центри надання адміністративних послуг, до яких можна звернутись незалежно від місця реєстрації.
Якщо ви подаєте документи до Міністерства у справах ветеранів, це можна зробити як особисто, так і поштою за адресою: вул. Хрещатик, 34, Київ, 01001.
Раніше Новини.LIVE писали про одноразову виплату для українок зі званням "Мати-героїня". У 2026 році її розмір перевищує 33 тисячі гривень і залежить від прожиткового мінімуму. Таке звання дають матерям, які виховали п’ятьох і більше дітей до 8 років, у тому числі усиновлених.
Також Новини.LIVE повідомляли, що благодійний фонд "Право на захист" відкрив прийом заявок на грошову допомогу для українців у прифронтових регіонах. Виплати можуть сягати до 12 300 грн на одну людину залежно від ситуації в сім’ї. Програму фінансує Гуманітарний фонд для України, а податися можуть жителі п’яти областей, зокрема ВПО та місцеві мешканці з низьким доходом.