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Головна Фінанси Одноразова допомога для ветеранів: кому нарахують майже 1 млн гривень

Одноразова допомога для ветеранів: кому нарахують майже 1 млн гривень

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 08:00
Гроші за інвалідність внаслідок війни: які суми отримають ветерани у 2026 році
Військовослужбовець, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ветерани та ветеранки, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від встановленої групи інвалідності й у 2026 році може сягати понад 1,3 млн грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Міністерства у справах ветеранів.

Хто має право на виплату

Допомогу отримують ті, кому офіційно встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Йдеться про категорії, визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також наявність відповідного посвідчення.

Скільки можна отримати

Розмір виплат прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він становить 3 328 грн.
Далі все рахується за групами інвалідності:

Читайте також:
  • І група — 400 прожиткових мінімумів: 1 331 200 грн
  • ІІ група — 300 прожиткових мінімумів: 998 400 грн
  • ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів: 832 000 грн

Сума разова. Її виплачують після офіційного призначення статусу.

Які документи потрібно подати

Щоб отримати допомогу, подається заява та пакет документів:

  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • витяг із рішення ЕКОПФ або довідка МСЕК;
  • паспорт;
  • РНОКПП (або відмітка про відмову);
  • банківські реквізити;
  • документи представника — якщо подає не сам заявник.

Куди звертатися

Звернення подають у те відомство, де людина проходила службу або перебуває на обліку.

Це може бути:

  • Міністерство оборони України;
  • Міністерство внутрішніх справ України;
  • Служба безпеки України;
  • Міністерство у справах ветеранів України;
  • інші силові або правоохоронні органи.

Також є зручніший варіант — Центри надання адміністративних послуг, до яких можна звернутись незалежно від місця реєстрації.

Якщо ви подаєте документи до Міністерства у справах ветеранів, це можна зробити як особисто, так і  поштою за адресою: вул. Хрещатик, 34, Київ, 01001. 

Раніше Новини.LIVE писали про одноразову виплату для українок зі званням "Мати-героїня". У 2026 році її розмір перевищує 33 тисячі гривень і залежить від прожиткового мінімуму. Таке звання дають матерям, які виховали п’ятьох і більше дітей до 8 років, у тому числі усиновлених.

Також Новини.LIVE повідомляли, що благодійний фонд "Право на захист" відкрив прийом заявок на грошову допомогу для українців у прифронтових регіонах. Виплати можуть сягати до 12 300 грн на одну людину залежно від ситуації в сім’ї. Програму фінансує Гуманітарний фонд для України, а податися можуть жителі п’яти областей, зокрема ВПО та місцеві мешканці з низьким доходом.

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Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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