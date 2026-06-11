Гроші за інвалідність внаслідок війни: які суми отримають ветерани у 2026 році

Військовослужбовець, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Ветерани та ветеранки, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на одноразову грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від встановленої групи інвалідності й у 2026 році може сягати понад 1,3 млн грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Міністерства у справах ветеранів.

Хто має право на виплату

Допомогу отримують ті, кому офіційно встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Йдеться про категорії, визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також наявність відповідного посвідчення.

Скільки можна отримати

Розмір виплат прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він становить 3 328 грн.

Далі все рахується за групами інвалідності:

Читайте також:

І група — 400 прожиткових мінімумів: 1 331 200 грн

ІІ група — 300 прожиткових мінімумів: 998 400 грн

ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів: 832 000 грн

Сума разова. Її виплачують після офіційного призначення статусу.

Які документи потрібно подати

Щоб отримати допомогу, подається заява та пакет документів:

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

витяг із рішення ЕКОПФ або довідка МСЕК;

паспорт;

РНОКПП (або відмітка про відмову);

банківські реквізити;

документи представника — якщо подає не сам заявник.

Куди звертатися

Звернення подають у те відомство, де людина проходила службу або перебуває на обліку.

Це може бути:

Міністерство оборони України;

Міністерство внутрішніх справ України;

Служба безпеки України;

Міністерство у справах ветеранів України;

інші силові або правоохоронні органи.

Також є зручніший варіант — Центри надання адміністративних послуг, до яких можна звернутись незалежно від місця реєстрації.

Якщо ви подаєте документи до Міністерства у справах ветеранів, це можна зробити як особисто, так і поштою за адресою: вул. Хрещатик, 34, Київ, 01001.

Раніше Новини.LIVE писали про одноразову виплату для українок зі званням "Мати-героїня". У 2026 році її розмір перевищує 33 тисячі гривень і залежить від прожиткового мінімуму. Таке звання дають матерям, які виховали п’ятьох і більше дітей до 8 років, у тому числі усиновлених.

Також Новини.LIVE повідомляли, що благодійний фонд "Право на захист" відкрив прийом заявок на грошову допомогу для українців у прифронтових регіонах. Виплати можуть сягати до 12 300 грн на одну людину залежно від ситуації в сім’ї. Програму фінансує Гуманітарний фонд для України, а податися можуть жителі п’яти областей, зокрема ВПО та місцеві мешканці з низьким доходом.