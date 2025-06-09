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Звонок в ПриватБанк — как поговорить с оператором

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 07:01
Как быстро связаться с оператором Приватбанка — актуальные номера
Человек держит телефон в руках. Фото: Unsplash

У украинцев часто возникают различные вопросы по работе банков, поэтому в каждом финансовом учреждении есть каналы для коммуникаций с клиентами. Граждане могут как позвонить в банк, так и пообщаться с оператором онлайн в чатах.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как клиентам ПриватБанка связаться с живым оператором банка.

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Как связаться с оператором ПриватБанка

По информации на сайте банка, финучреждение ввело круглосуточную поддержку для клиентов. Так, находясь в Украине они могут позвонить на короткий номер 3700 и сообщить о проблеме, которая у них возникла. Этот номер подходит и для корпоративных клиентов.

Клиенты, которые звонят со стационарных номеров или находятся за рубежом, могут позвонить в ПриватБанк по номеру — +38 (073) 716-11-31.

Для premium-поддержки ПриватБанка круглосуточно работает такой телефон — +38 (073) 900-00-02. Если возникли вопросы по обслуживанию POS-терминалов, то можно позвонить по номеру — 0-800-500-030.

Если выбрать один из названных выше способов, то можно поговорить с живым оператором ПриватБанка.

Звонки из ПриватБанка — как понять, что звонят не мошенники

С июня представители государственного банка будут звонить клиентам только с номера 3700. В ПриватБанке отмечают, что эти изменения помогут не только успешнее противодействовать мошенникам, но и повысит уровень доверия украинцев к финучреждению.

То есть, все сервисные звонки по номеру 3700 будут поступать клиентам в Украине на финансовые номера мобильных операторов:

  • Киевстар;
  • Vodafone;
  • Lifecell.

Напомним, у клиентов ПриватБанка могут возникать трудности с оплатой картой. Например, оплата за проезд в метро происходит с задержкой.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк взимает комиссию за неактивный счет. В банке объяснили процедуру.

ПриватБанк звонки банк номер телефона номер
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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