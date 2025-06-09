Як швидко зв’язатися з оператором Приватбанку — актуальні номери

Людина тримає телефон у руках. Фото: Unsplash

В українців часто виникають різноманітні питання щодо роботи банків, тож в кожній фінансовій установі є канали для комунікацій з клієнтами. Громадяни можуть як подзвонити в банк, так і поспілкуватися з оператором онлайн у чатах.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як клієнтам ПриватБанку зв'язатися з живим оператором банку.

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Як зв’язатися з оператором ПриватБанку

За інформацією на сайті банку, фінустанова запровадила цілодобову підтримку для клієнтів.Так, перебуваючи в Україні вони можуть зателефонувати на короткий номер 3700 та повідомити про проблему, яка у них виникла. Цей номер підходить і для корпоративних клієнтів.

Клієнти, які телефонують зі стаціонарних номерів або перебувають за кордоном, можуть зателефонувати в ПриватБанк за номером — +38 (073) 716-11-31.

Для premium-підтримки ПриватБанку цілодобово працює такий телефон — +38 (073) 900-00-02. Якщо виникли питання щодо обслуговування POS-терміналів, то можна зателефонувати за номером — 0-800-500-030.

Якщо вибрати один із названих вище способів, то можна поговорити з живим оператором ПриватБанку.

Дзвінки з ПриватБанку — як зрозуміти, що телефонують не шахраї

З червня представники державного банку телефонуватимуть клієнтам лише з номера 3700. У ПриватБанку зауважують, що ці зміни допоможуть не тільки успішніше протидіяти шахраям, а й підвищить рівень довіри українців до фінустанови.

Отже, всі сервісні дзвінки за номером 3700 надходитимуть клієнтам в Україні на фінансові номери мобільних операторів:

Київстар;

Vodafone;

Lifecell.

Нагадаємо, у клієнтів ПриватБанку можуть виникати труднощі з оплатою карткою. Наприклад, сплата за проїзд в метро відбувається із затримкою.

Також ми розповідали, що ПриватБанк стягує комісію за неактивний рахунок. У банку пояснили процедуру.