Пожилая женщина в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые категории работников имеют право на особый расчет периодов трудовой деятельности в виде зачисления страхового стажа в двойном размере для назначения пенсии. Соответствующий порядок применяется в отдельных случаях в рамках норм закона "О пенсионном обеспечении" № 1788-ХІІ.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на двойной стаж для пенсии

Статья 60 соответствующего закона предусматривает льготный подход при исчислении страхового стажа для некоторых категорий работников медицинских учреждений, когда один год работы засчитывается как два. Речь идет о деятельности в таких учреждениях и подразделениях:

Лепрозорные и противочумные учреждения здравоохранения;

Учреждения и отделения для лечения ВИЧ-инфицированных/больных СПИДом;

Другие инфекционные учреждения и отделения здравоохранения;

Патолого-анатомические и реанимационные отделения медицинских учреждений;

Психиатрические учреждения здравоохранения.

Двойной стаж позволит:

раньше достичь необходимого пенсионного возраста;

получить пенсию на льготных условиях.

В ПФУ поясняют, что двойной зачет страхового стажа не означает, что каждый год соответствующей работы будет автоматически засчитан как два года при определении размера пенсионных выплат.

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Механизм расчета стажа привязан к тому, когда именно гражданин работал. Период трудовой деятельности до 1 января 2004 года должен подтверждаться документами в соответствии с нормами законодательства, действовавшими на тот момент.

С января 2004 года стаж рассчитывается по данным персонифицированного учета — информации о застрахованном лице в Госреестре общеобязательного государственного социального страхования.

Согласно статье 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", льготный расчет страхового стажа, действовавший ранее, применяется для определения права на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет. В то же время льготный учет отдельных периодов работы для определения права на назначение пенсии применяется как до января 2004 года, так и после этой даты.

Нюансы в начислении стажа для медицинских работников

В частности, при расчете суммы пенсии время работы после 1 января 2004 года засчитывается в стаж таких медицинских работников на общих основаниях, то есть в одинарном порядке.

Отдельные правила действуют в отношении периода пребывания в отпуске по уходу за детьми. Согласно статье 181 Кодекса законов о труде, время соответствующего отпуска до достижения ребенком трех лет засчитывается в стаж, в том числе в стаж работы по специальности. Однако в таких обстоятельствах право на двойной зачет стажа не действует, этот период включается только в одинарном размере.

Также в фонде отметили, что зачисление стажа в двойном размере никоим образом не повлияет на размер пенсии.

Какие документы необходимы для зачисления двойного стажа

Основным документом является трудовая книжка, однако при отсутствии необходимых записей могут потребоваться другие документы, предусмотренные законодательством.

В целом Пенсионный фонд может подтвердить право на льготный стаж на основании следующих документов:

Трудовой книжки с соответствующими записями о работе на льготных условиях;

Справки с предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников для уточнения данных (если в трудовой книжке отсутствует полная информация);

Приказов, выписок из должностных инструкций/других документов, подтверждающих характер и условия труда.

Оформлять документы лучше заранее, еще во время работы в особых условиях, ведь это значительно облегчит процедуру получения пенсии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре ПФУ начислит некоторым украинцам доплату в размере около 5 700 грн. Такая сумма будет выплачена дополнительно к основному размеру пенсии. Речь идет о государственной поддержке в рамках закона № 3113-IX. Для назначения соответствующей доплаты необходимо соответствовать определенным условиям и собрать специальный пакет документов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что 65-летним украинцам ПФУ обязано пересматривать пенсионные выплаты. В случае достижения соответствующего возраста, если сумма пенсии будет ниже утвержденного минимума, ее должны повысить. Согласно нормам законодательства, размер пенсии должен начинаться с 40% от минимальной заработной платы.