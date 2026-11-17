Жінка похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі категорії працівників наділені правом на особливе обчислення періодів трудової діяльності у вигляді зарахування страхового стажу у подвійному розмірі для призначення пенсії. Відповідний порядок застосовується в окремих випадках у рамках норм закону "Про пенсійне забезпечення" № 1788-ХІІ.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

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Хто має право на подвійний стаж для пенсії

Стаття 60 відповідного закону передбачає пільговий підхід в обчисленні страхового стажу для деяких категорій працівників медичних закладів, коли один рік роботи зараховується як два. Йдеться про діяльність у таких закладах і підрозділах:

Лепрозорні та протичумні заклади охорони здоров’я;

Заклади та відділення для лікування ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД;

Інші інфекційні заклади та відділення охорони здоров’я;

Патолого-анатомічні та реанімаційні відділення медзакладів;

Психіатричні заклади охорони здоров’я.

Подвійний стаж дозволить:

раніше досягнути необхідного пенсійного віку;

отримати пенсію на пільгових умовах.

У ПФУ пояснюють, що подвійне зарахування страхового стажу не означає, що кожен рік відповідної роботи буде автоматично зарахований як два роки під час визначення розміру пенсійної виплати.

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Механізм обчислення стажу прив'язаний до того, коли саме громадянин працював. Час трудової діяльності до 1 січня 2004 року має підтверджуватися документами відповідно до норм законодавства, що діяло на той момент.

З січня 2004-го стаж обчислюють за даними персоніфікованого обліку — інформацією про застраховану особу в Держреєстрі загальнообов’язкового державного соцстрахування.

За статтею 24 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пільгове обчислення страхового стажу, що діяв раніше, застосовується для визначення права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах та за вислугу років. Водночас пільгове врахування окремих термінів роботи для визначення права на призначення пенсії застосовується як до січня 2004 року, так і після відповідного часу.

Нюанси у нарахуванні стажу для медпрацівників

Зокрема, під час обчислення суми пенсії час роботи після 1 січня 2004-го зараховується до стажу таких медпрацівників на загальних підставах, тобто одинарно.

Окремі правила діють для періоду перебування у відпустці для догляду за дітьми. За статтею 181 Кодексу законів про працю, час відповідної відпустки до досягнення дитиною трьох років зараховується до стажу, у тому числі стажу роботи за спеціальністю. Однак за таких обставин право на подвійне зарахування стажу не діє, цей період включають лише в одинарному розмірі.

Також у фонді зауважили, що зарахування стажу у подвійному розмірі жодним чином не вплине на розмір пенсії.

Які документи потрібні для зарахування подвійного стажу

Головним документом є трудова книжка, проте за відсутності необхідних записів можуть знадобитися інші документи, передбачені законодавчими нормами.

Загалом Пенсійний фонд може підтвердити право на пільговий стаж на основі таких документів:

Трудової книжки з відповідними записами про роботу на пільгових умовах;

Довідки з підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників для уточнення даних (якщо у трудовій книжці не міститься повна інформація);

Наказів, виписок з посадових інструкцій/інших документів, що підтвердять характер та умови праці.

Оформлювати документи краще завчасно, ще під час роботи в особливих умовах, адже це значно полегшить процедуру отримання пенсії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді ПФУ нарахує деяким українцям доплату у розмірі близько 5 700 грн. Таку суму виплатять додатково до основного розміру пенсії. Йдеться про держпідтримку у рамках закону 3113-IX. Для призначення відповідної доплати потрібно відповідати певним умовам та зібрати спеціальний пакет документів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що 65-річним українцям ПФУ зобов'язане переглядати пенсійні виплати. У разі досягнення відповідного віку сума пенсії буде нижчою за затверджений мінімум, то її повинні підвищити. Згідно з нормами законодавства, розмір пенсії має стартувати з 40% від мінімальної зарплатні.