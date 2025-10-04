Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Жены УБД — какие льготы могут оформить в октябре

Жены УБД — какие льготы могут оформить в октябре

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 19:36
Льготы в Украине — что сможет оформить жена УБД в октябре 2025 года
Военнослужащий с девушкой. Фото: УНИАН

В Украине действующее законодательство позволяет людям, которые живут вместе с военными-участниками боевых действий (УБД) и ведут совместное хозяйство, пользоваться некоторыми льготами. Скидки в октябре 2025 года могут получить, например, жены УБД.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие льготы доступны женам УБД

Социальные гарантии для семей военнослужащих, имеющих статус УБД, определены в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". На основании удостоверения участника боевых действий, можно оформить:

  • 75% скидки на оплату квартплаты;
  • 75% скидка на коммунальные услуги — газ, свет и так далее. Украинцы, которые получили инвалидность во время боевых действий, имеют 100% скидку;
  • 75% скидку на твердое топливо (для домов без централизованного отопления);
  • скидка в 21 кв. м на человека также предоставляется на отопление жилья и 10,5 кв. м на всю семью;
  • если в семье есть только нетрудоспособные люди — для отопления газом действует скидка на удвоенную площадь: 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью.

Перечисленные выше скидки в октябре доступны как УБД, так и членам их семей, в том числе и женам.

Как оформить льготы

Осенью УБД, если захотят получить льготы, смогут подавать в Пенсионный фонд одно упрощенное заявление — о постановке на учет и о предоставлении льгот, указав минимальный набор информации.

Все остальные данные, необходимые для установления права и расчета льготы ПФУ соберет самостоятельно из официальных источников благодаря цифровым обменам.

Напомним, УБД могут получать на 590 грн большую пенсию. Эту надбавку можно получить независимо от вида пенсии, которую выплачивают ветерану. Узнавайте также, может ли участник боевых действий получить скидку на квартплату, если арендует жилье.

военные льготы УБД жена
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации