Льготы в Украине — что сможет оформить жена УБД в октябре 2025 года

Военнослужащий с девушкой. Фото: УНИАН

В Украине действующее законодательство позволяет людям, которые живут вместе с военными-участниками боевых действий (УБД) и ведут совместное хозяйство, пользоваться некоторыми льготами. Скидки в октябре 2025 года могут получить, например, жены УБД.

Какие льготы доступны женам УБД

Социальные гарантии для семей военнослужащих, имеющих статус УБД, определены в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". На основании удостоверения участника боевых действий, можно оформить:

75% скидки на оплату квартплаты;

75% скидка на коммунальные услуги — газ, свет и так далее. Украинцы, которые получили инвалидность во время боевых действий, имеют 100% скидку;

75% скидку на твердое топливо (для домов без централизованного отопления);

скидка в 21 кв. м на человека также предоставляется на отопление жилья и 10,5 кв. м на всю семью;

если в семье есть только нетрудоспособные люди — для отопления газом действует скидка на удвоенную площадь: 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью.

Перечисленные выше скидки в октябре доступны как УБД, так и членам их семей, в том числе и женам.

Как оформить льготы

Осенью УБД, если захотят получить льготы, смогут подавать в Пенсионный фонд одно упрощенное заявление — о постановке на учет и о предоставлении льгот, указав минимальный набор информации.

Все остальные данные, необходимые для установления права и расчета льготы ПФУ соберет самостоятельно из официальных источников благодаря цифровым обменам.

Напомним, УБД могут получать на 590 грн большую пенсию. Эту надбавку можно получить независимо от вида пенсии, которую выплачивают ветерану. Узнавайте также, может ли участник боевых действий получить скидку на квартплату, если арендует жилье.