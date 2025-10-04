Відео
Головна Фінанси Дружини УБД — які пільги можуть оформити у жовтні

Дружини УБД — які пільги можуть оформити у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 19:36
Пільги в Україні — що зможе оформити дружина УБД у жовтні 2025 року
Військовослужбовець з дівчиною. Фото: УНІАН

В Україні чинне законодавство дозволяє особам, які живуть разом із військовими-учасниками бойових дій (УБД) та ведуть спільне господарство, користуватися деякими пільгами. Знижки у жовтні 2025 року можуть отримати, наприклад, дружини УБД.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Які пільги доступні дружинам УБД

Соціальні гарантії для сімей військовослужбовців, які мають статус УБД, визначені у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". На підставі посвідчення учасника бойових дій, можна оформити:

  • 75% знижки на оплату квартплати;
  • 75% знижка на комунальні послуги — газ, світло і так далі. Українці, які отримали інвалідність під час бойових дій, мають 100% знижку; 
  • 75% знижку на тверде паливо (для будинків без централізованого опалення);
  • знижка у 21 кв. м на людину також надається на опалення житла та 10,5 кв. м на всю сім’ю;
  • якщо у сім'ї є тільки непрацездатні люди — для опалення газом діє знижка на подвоєну площу: 42 кв. м на людину та 21 кв. м на сім’ю.

Переховані вище знижки у жовтні доступні як УБД, так і членам їхніх родин, зокрема й дружинам. 

Як оформити пільги

Восени УБД, якщо захочуть отримати пільги, зможуть подавати до Пенсійного фонду одну спрощену заяву — про взяття на облік та про надання пільг, вказавши мінімальний набір інформації. 

Усі інші дані, які необхідні для встановлення права та розрахунку пільги ПФУ збере самостійно з офіційних джерел завдяки цифровим обмінам. 

Нагадаємо, УБД можуть отримувати на 590 грн більшу пенсію. Цю надбавку можна отримати незалежно від виду пенсії, яку виплачують ветерану. Дізнавайтесь також, чи може учасник бойових дій отримати знижку на квартплату, якщо орендує житло. 

військові пільги УБД дружина знижки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
