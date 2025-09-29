Выплата 1 тыс. грн для УБД — почему грозит потеря права на денежную помощь

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Участники боевых действий (УБД) могут вскоре потерять право на одну из государственных разовых выплат, если вовремя не обратятся в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с заявлением и необходимыми документами. Речь идет о денежной помощи в 1 тыс. грн, запросы на которую принимают только до конца текущего месяца.

Об этом информирует редакция Новини.LIVE, ссылаясь на данные ПФУ.

Угроза потери права УБД на разовую помощь в 1 тыс. грн

Как пояснили в Пенсионном фонде в соцсети, в этом году ряду категорий граждан были предусмотрены выплаты по случаю Дня Независимости Украины. Правительство постановлением № 486, установило размер выплат для УБД в 1 тыс. грн.

Такая категория граждан имела особые условия на обращение за выплатами. Тем, кто не успел воспользоваться правом оформить выплаты до 24 августа, пролонгировали срок для подачи заявки с документами до 1 октября текущего года. Если этого не сделать до указанной даты, то в дальнейшем получить средства возможности уже не будет.

Как подать заявку на денежную помощь

Граждане со статусом УБД могут подавать заявки в терорганы Пенсионного фонда через:

Портал е-услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Лично в сервисный центр ПФУ/Центр предоставления админуслуг по задекларированному/зарегистрированному адресу проживания/пребывания. Через обычную почту — на адрес органа ПФУ.

Для регистрации в онлайн-режиме нужно войти или авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью е-подписи;

в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать пункт "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины";

сообщить паспортные/адресные данные, добавить банковские реквизиты, копии документов с подтверждением права на выплату через "Добавить файл";

согласиться с передачей и обработкой данных;

в конце нажать "Сформировать заявление", "Подписать и отправить в ПФУ".

