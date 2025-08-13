Ощадбанк рассказал о важной справке — сколько стоит и как получить

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Представители государственного финучреждения "Ощадбанк" рассказали, как клиентам получить справку о наличии сбережений, депозитов, пенсионных средств или ценных бумаг по счету, которую могут требовать за рубежом для продления предоставления социальных выплат. Также уточнили, сколько стоит соответствующий документ.

Об этом говорится на странице госбанка в соцсети Facebook.

Проблема с получением справки по счету в Ощаде

С вопросом к финучреждению относительно получения справки по карточным, текущим, депозитным и кредитным счетам обращаются клиенты, которые находятся за рубежом. Так, в одном из сообщений гражданка рассказала, что хотела получить соответствующий документ через веб-банкинг, однако не нашла соответствующей возможности.

Также поинтересовалась, сколько стоит такая услуга, согласно тарифам банка.

"Я сейчас за границей, мне нужна справка "подтверждение из банка или инвестиционного дома о наличии или отсутствии инвестиций, таких как сбережения, депозиты, пенсионные фонды, ценные бумаги, с указанием остатков на счете в Украине", но, к сожалению, я не могу ее найти в онлайн-кабинете в Ощадбанке, подскажите, пожалуйста, возможно, вы можете это как-то выслать мне? Если за справку нужна оплата — дайте информацию как оплатить онлайн, или другим способом", — говорится в обращении.

Правила предоставления справки о счете в Ощадбанке

Как отметили представители финучреждения, соответствующую справку о средствах на счетах можно получить в 2025 году только в отделении Ощадбанка.

В частности, относительно предоставления такой услуги беженцам, предусмотрена возможность получить справку по доверенности.

Согласно тарифам, установлена фиксированная стоимость на выдачу документа с указанием состояния счета.

"Справку о наличии счета, состояние и обороты по счету можно получить только в отделении банка лично или другим лицом при наличии нотариальной доверенности, в которой четко прописаны полномочия на получение данных справок. Стоимость такой справки, согласно тарифам банка, составляет 150 гривен", — пояснили в банке.

Скриншот. Источник: Ощад в Fb

