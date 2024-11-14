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Придется ждать 120 дней — что нужно знать клиентам ПриватБанка

14 ноября 2024 07:01
Елизавета Супивская - редактор
ПриватБанк заблокировал карту — сколько ждать возврата денег
Отделение ПриватБанка. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Клиентка государственного ПриватБанка столкнулась с неприятной ситуацией. Ее карту заблокировали после осуществления платежа в пользу иностранной компании. Хотя сумму со счета списали без согласия владелицы средств. Служба поддержки банка обещала решить проблему в течение 120 дней.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

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Что произошло с клиенткой ПриватБанка

Пользовательница, зарегистрированная под ником Olechkaosa, рассказала детали ситуации. Однажды с карточки списали деньги, а женщина успела только увидеть уведомление об успешности платежа. Она связалась со службой поддержки ПриватБанка и попросила заблокировать транзакцию. Но финучреждение заблокировало карту.

"Компания, на которую вроде бы перевели деньги — иностранная, я никогда не имела с ней дел, никогда не делала туда платежи, не пользовалась услугами, не создавала регулярных автоматических платежей и т.д. И как результат: деньги пошли неизвестно куда, карточка заблокирована. Рассказали, что в течение 120 дней будут решать (очень сомневаюсь)", — возмущенно написала клиентка.

Затем авторка отзыва решила закрыть счет и перевести остаток на новую карточку. Но квитанцию о закрытии она не получила, как и деньги. Выяснилось, что для перевода на новый счет нужно подождать до 48 часов.

Жалоба на ПриватБанк
Клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку карты. Скриншот: Минфин

Что ответили в ПриватБанке

В ответ на жалобу клиентки представители финансового учреждения отметили, что списание в пользу иностранных компаний могут происходить по разным причинам, например:

  • завладение данными карты (СVV кодом, сроком действия, номером);
  • подписка на сервисы с автоматическим списанием оплаты;
  • ввод реквизитов карты на ненадежных сайтах и т.д.

Рассмотрение подобных жалоб действительно занимает до 45-120 дней, ведь это регламентировано правилами платежной системы, участвующей в возврате средств. ПриватБанк отметил: очень важно обратиться в полицию, если произошло несанкционированное списание, ведь расследование мошенничества и поиск преступников — вне юрисдикции банка.

Что касается ожидания до 48 часов для зачисления денег на активный счет при закрытии карты, то регламент действительно предусматривает такой срок. Ничего не остается, как ждать завершения сделки.

Напомним, в некоторых случаях ПриватБанк может задерживать проведение платежей клиентов до 180 дней. Это происходит из-за необходимости предоставления дополнительных документов для завершения финансовых операций.

Мы также писали, что ПриватБанк может потребовать от клиентов подтвердить финансовый номер телефона. Это необходимо для защиты данных клиентов, а также их средств на счетах.

ПриватБанк банки мошенничество банковские карты жалобы

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