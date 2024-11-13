ПриватБанк заблокував рахунок — чи може банк розірвати відносини в односторонньому порядку

Банківське відділення "ПриватБанку". Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Один з клієнтів "ПриватБанку" розповів, що установа розірвала з ним ділові відносини в односторонньому порядку. Це сталося після продажу власної квартири по програмі "єОселя".

Про це стало відомо зі скарги на порталі Мінфін.

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Проблеми з блокуванням клієнта

6 листопада 2024 року клієнт успішно продав свою квартиру за програмою "єОселя". Покупець скористався кредитними коштами від Укргазбанку, які були перераховані на рахунок клієнта в ПриватБанку.

"Я сплатив податки та всі збори", — розповів він.

Наступного дня, 7 листопада, ПриватБанк провів ретельну перевірку угоди. За словами клієнта, були розглянуті джерела його доходів, документальна база на квартиру, договори з забудовником і покупцем. Тільки після цього банк підтвердив "чистоту" надходжень.

"ПриватБанк повідомив мене, що ці кошти пройшли найвищу перевірку, і до них на майбутнє не буде ні у кого питань щодо походження і чистоти", — наголосив він.

10 листопада, маючи на меті повернути давній борг знайомій, яка працює на офіційній посаді, клієнт здійснив перерахунок частини коштів, які пройшли перевірку, на її рахунки. Однак вже наступного дня він зіткнувся із блокуванням свого облікового запису в "Приват24".

"11 листопада банк розірвав зі мною безповоротно ділові відносини, не пояснюючи причину та заблокував акаунт у "Приват24", — розповів клієнт.

При спробі з'ясувати причини у відділенні банку він дізнався про підозри у зв'язку з так званим "дропом" — шахрайством із використанням підставних осіб та банківських рахунків.

На прохання надати можливість відновити відносини, пояснити ситуацію та надати підтверджувальні документи, банк відмовив.

"Мені повідомили, що рішення прийнято, воно безповоротне і банк ніколи з вами не буде взаємодіяти", — наголосив клієнт.

Що відповів ПриватБанк на скаргу клієнта

ПриватБанк офіційно відповів на скаргу клієнта, пояснивши свої дії в рамках чинного законодавства та вимог фінансового моніторингу.

"ПриватБанк працює виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності", — зазначено у відповіді банку.

У відповідь банк також повідомив, що клієнт має можливість перевести залишки коштів на рахунок в іншому банку. Для цього клієнту або його представнику необхідно звернутися до відділення ПриватБанку, надавши такі документи:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, що підтверджують право розпорядження рахунками;

документи, що посвідчують особу клієнта;

документ із реєстраційним номером платника податків;

заяву про перерахування залишків коштів.

У відповіді підкреслено, що всі дії банку виконані з дотриманням законодавства та внутрішніх процедур, які мають на меті забезпечення безпеки й прозорості фінансових операцій.

Нагадаємо, деякі клієнти можуть отримати кредитні канікули від ПриватБанку. Цей інструмент гнучкості дозволяє боржникам тимчасово не сплачувати тіло позики, комісію, відсотки чи штрафні санкції. Фінансові установи самостійно вирішують, кому та у яких випадках надати кредитні канікули.

Також ми писали, що у ПриватБанку повідомили, що робити, якщо у платіжної картки закінчується термін дії. Під час воєнного стану клієнтам також дозволили використовувати свої старі картки за певних умов.